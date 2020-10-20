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20:59 (мск), источник: РБК

Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала

Москва согласна на год заморозить размер ядерного арсенала, если Вашингтон сделает то же самое и не будет выдвигать дополнительных условий.

Источник: Reuters

Россия согласна с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов ради продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) еще на год. Об этом говорится в сообщении МИДа.

«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы “заморозить” на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что “заморозка” боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — говорится в сообщении ведомства.

В МИДе подчеркнули, что Россия так и не получила ответа на предложение Владимира Путина по продлению договора на год без каких-либо дополнительных условий.

«Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях», — заметили в ведомстве.

Время, которое можно будет выиграть при продлении ДСНВ еще на год, можно использовать для проведения двусторонних переговоров о будущей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями.

Договор СНВ-3 был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. В соответствии с соглашением Москва и Вашингтон должны сократить число ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1 550 штук каждая, а количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700.

Ранее условия, выдвигаемые США в ходе переговоров о продлении договора СНВ-3, в МИДе называли «нереалистичными». Среди этих условий, в частности, было требование о присоединении к договору Китая.

13 октября стало известно о новом предложении Вашингтона по продлению договора. Его впервые публично озвучил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. «Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия. — РБК) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», — сказал он, назвав это предложение джентльменским. Он добавил, что Вашингтон достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов к сделке «уже завтра».

Однако в ответ на это предложение президент Владимир Путин 16 октября предложил США продлить договор на год без всяких предварительных условий, в том числе и без замораживания арсеналов. Помощник президента США Роберт О'Брайен назвал это «провалом». «Соединенные Штаты предложили продлить действие нового договора СНВ на один год в обмен на то, что Россия и США ограничат свои ядерные арсеналы в течение этого периода. Это стало бы победой для обеих сторон, и мы полагали, что русские готовы принять это предложение, когда я встречался со своим коллегой в Женеве. Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерного арсенала — это провал», — сказал он.

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