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17:53 (мск), источник: Ведомости

Нарышкин обвинил США в подготовке революции в Молдавии

США готовят «революционный» сценарий для предстоящих президентских выборов в Молдавии и вмешиваются во внутренние дела страны, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Источник: AFP 2020

«Сейчас мы отчетливо видим, что “революционный” сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре с.г. будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства И. Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — приводит слова Нарышкина пресс-служба СВР.

По его словам, Госдепартамент США обязал свое посольство в Кишиневе настраивать местную оппозицию на организацию акций протеста и требовать аннулирования итогов выборов в случае, если на них победит действующий президент Молдавии Игорь Додон. Американские дипломаты уже пытаются убедить силовиков не противостоять протестам, отметил Нарышкин.

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Также, по данным СВР, связанные с США неправительственные организации и СМИ уже «вбрасывают» в медиапространство ложную информацию, что местные власти якобы планируют фальсифицировать итоги голосования. Кроме того, сейчас ведется подготовка по направлению в Молдавию «группы американских специалистов по “цветным революциям” с понятными задачами», следует из заявления главы ведомства.

Нарышкин подчеркнул, что США предпринимают «грубые попытки» повлиять на поствыборную ситуацию в Белоруссии и Киргизии. В первой акции протеста продолжаются с 9 августа, с момента переизбрания на пост президента Александра Лукашенко, а во второй — после прошедших 5 октября парламентских выборов.

Выборы президента Молдавии должны состояться 1 ноября. На пост главы государства баллотируются восемь кандидатов, в том числе действующий с декабря 2016 г. президент республики Додон.

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