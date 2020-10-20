Нарышкин обвинил США в подготовке революции в Молдавии

«Сейчас мы отчетливо видим, что “революционный” сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре с.г. будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства И. Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — приводит слова Нарышкина пресс-служба СВР.
По его словам, Госдепартамент США обязал свое посольство в Кишиневе настраивать местную оппозицию на организацию акций протеста и требовать аннулирования итогов выборов в случае, если на них победит действующий президент Молдавии Игорь Додон. Американские дипломаты уже пытаются убедить силовиков не противостоять протестам, отметил Нарышкин.
Также, по данным СВР, связанные с США неправительственные организации и СМИ уже «вбрасывают» в медиапространство ложную информацию, что местные власти якобы планируют фальсифицировать итоги голосования. Кроме того, сейчас ведется подготовка по направлению в Молдавию «группы американских специалистов по “цветным революциям” с понятными задачами», следует из заявления главы ведомства.
Нарышкин подчеркнул, что США предпринимают «грубые попытки» повлиять на поствыборную ситуацию в Белоруссии и Киргизии. В первой акции протеста продолжаются с 9 августа, с момента переизбрания на пост президента Александра Лукашенко, а во второй — после прошедших 5 октября парламентских выборов.
Выборы президента Молдавии должны состояться 1 ноября. На пост главы государства баллотируются восемь кандидатов, в том числе действующий с декабря 2016 г. президент республики Додон.