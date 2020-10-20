17:11 (мск), источник: Коммерсантъ
США расширили санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон хочет помешать модернизации судов для укладки трубы.
Госдепартамент США расширил санкции против проекта газопровода «Северный поток-2», чтобы помешать завершению его строительства. Новые меры направлены на компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, работающих над достройкой последнего незавершенного участка трубы протяженностью 160 км.
Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении недостроенного газопровода «Северный поток-2», следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.
Новые санкции будут применяться к компаниям, предоставляющим услуги, товары или финансирование для «модернизации или установки оборудования» на судах, которые будут работать на проекте «Северный поток-2» или «Турецкий поток».
Эти новые ограничительные меры по сути расширяют введенные в конце 2019 года санкции против компаний, которые предоставляют услуги по укладке газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В результате первого раунда этих санкций швейцарская Allseas, чьи суда укладывали последний участок «Северного потока-2» около острова Борнхольм, объявила о приостановке работ и отозвала два своих трубоукладчика — Pioneering Spirit и Solitaire.
Работы на проекте пока не возобновились: как сообщал «Ъ» 14 октября, «Газпром» приступил к испытаниям своего флота во главе с «Академиком Черским» вблизи Калининграда.
Вероятно, новый пакет санкций направлен на то, чтобы судно «Академик Черский» не смогло приступить к укладке трубы, поскольку изначально оно не обладало всем необходимым комплектом оборудования — по неподтвержденной информации, установленный на судне сварочный комплекс не мог работать с трубами такого большого диаметра (48 дюймов), какие используются при укладке «Северного потока-2». Неясно, была ли произведена
В заявлении Госдепа говорится, что санкции будут действовать в отношении компаний или юрлиц, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда для завершения проекта, а также способствовали обманным или структурированным сделкам по предоставлению судов для строительства проекта.
Согласно заявлению Госдепа, ведомство готово «использовать весь спектр санкционных мер, чтобы остановить строительство» газопровода. Ожидается, что в конце нынешнего года в законопроект об оборонном бюджете США также будет включен дополнительный, наиболее жесткий, пакет санкций в отношении проекта.
Татьяна Дятел