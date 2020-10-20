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20:33 (мск), источник: RTVi

Ирландия первой в Евросоюзе повторно ввела общенациональный карантин

Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая повторно ввела общенациональный карантин. Об этом 20 октября пишет Irish Times.

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Источник: Cityswift / Flickr

Решение о возвращении на пятый уровень ограничений приняло ирландское правительство. Новые меры вступят в силу 22 октября в полночь по местному времени. Всеобщий карантин продлится как минимум шесть недель.

Во время локдауна в стране будет действовать режим самоизоляции, а также запрет на собрания. Выходить из дома будет можно, но не отдалятся от него больше чем на пять километров.
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Приходить на работу можно будет лишь отдельным группам сотрудников. Заведения общественного питания и бары будут работать только на вынос, магазины и сервисы, не торгующие товарами первой необходимости, закроются.

Школы и детские сады на время карантина закрывать не станут, как и полностью останавливать работу общественного транспорта. При этом его заполняемость ограничат 25% от его вместимости.

По данным на 20 октября, коронавирусом в Ирландии заразились 50,9 тысяч человек из общего населения в 6,5 млн. Жертвами инфекции стали 1 852 человека. Резкий рост заболеваемости в стране начался в сентябре, а за прошедшие сутки там выявили больше тысячи новых случаев.

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