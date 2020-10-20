Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
22:18 (мск), источник: ТАСС

США развернут в Европе и Азии то же число ракет средней и меньшей дальности, что РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены развернуть в Европе и Азии такое же количество ракет средней и меньшей дальности, каким обладают Россия и Китай. Об этом заявил во вторник американский министр обороны Марк Эспер на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Источник: Reuters

«Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тысячи ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ТАСС)», — утверждал он. «Так что мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий», — сообщил Эспер.

«В то же время нам надо улучшить нашу систему противоракетной обороны, которая бы действовала в отношении такого рода систем, а также иных систем», — добавил он.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения Россией положений этого документа. Впервые в его несоблюдении Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года.

По версии администрации США, нарушением договора, подписанного Москвой и Вашингтоном в 1987 году, стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной соглашения, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

В сложившейся ситуации США предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.

Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший в то время должность помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал данный шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Волонтер "ЛизаАлерт": летел дрон, летел, вдруг сигнал сбился, и он повернул в Китай…
За последние 50 лет Трамп первый президент, кто нарушил традицию
Россия согласилась на предложение о заморозке ядерного арсенала
Орешкин объяснил неизбежность кризисов в России
При крушении вертолета погиб гендиректор резиденции Деда Мороза
Как выглядят лучшие фото года, сделанные с воздуха
«Краснодар» проводит дебютный матч в группе ЛЧ (трансляция)
«Зенит» стартовал с домашнего поражения в Лиге чемпионов
Горячие темы на Авто
Вопрос -- всплывающий порой -- 322
А убирать кто будет? 313
Во всем и всегда виноват вирус! 356
Во Франции учителю отрезали голову. Вроде мусульман. Вроде Аллах Акбар. 282
Новости партнеров
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
12 130 рублей: пенсионеры старше 60 лет получат новую доплату
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Дети
Киркоров купил 8-летнему сыну машину за 30 миллионов Певец решил удивить Мартина
Новости партнеров
Разоблачение века: как обманывают россиян на политических ток-шоу
Девушка из массовки вывела известное политическое шоу на чистую воду
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Новый способ обмана россиян на кассе "Пятерочки". Будьте внимательны
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь