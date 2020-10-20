США развернут в Европе и Азии то же число ракет средней и меньшей дальности, что РФ и КНР

«Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тысячи ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ТАСС)», — утверждал он. «Так что мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий», — сообщил Эспер.
«В то же время нам надо улучшить нашу систему противоракетной обороны, которая бы действовала в отношении такого рода систем, а также иных систем», — добавил он.
Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения Россией положений этого документа. Впервые в его несоблюдении Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года.
По версии администрации США, нарушением договора, подписанного Москвой и Вашингтоном в 1987 году, стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной соглашения, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.
В сложившейся ситуации США предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.
Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший в то время должность помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал данный шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.
В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.