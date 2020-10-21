В Госдуме предложили запретить рекламу в почтовых ящиках

Изменения необходимо внести в федеральные законы «О почтовой связи» и «О рекламе». Идею поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при Министерстве строительства и ЖКХ.
В российском законодательстве нет понятия «безадресная рассылка», поэтому любая компания может раскладывать свою рекламу по почтовым ящикам, пояснил член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.
В связи с этим россияне сегодня получают множество рекламного спама через почтовые ящики. В них скапливается огромное количество флаеров, брошюр и листовок, среди которых бывает сложно найти нужное письмо или платежку за ЖКУ.
Как отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш, закон «О рекламе» регулирует продвижение на билбордах, транспорте, на телевидении и радио и даже по телефону. Но почтовые ящики не попадают под действие документа. При этом контролировать качество и объемы спама, который приходит в них, невозможно.
«Нормы отсутствуют потому, что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам», — пояснил Зубарев.
При этом, по его словам, в развитых странах Европы и в США запрещено распространение безадресной рекламы с использованием почтовых ящиков — они являются неприкосновенной частной собственностью граждан. В России проблему необходимо решать на законодательном уровне, уверен парламентарий.
Депутат предложил внести изменения в ст. 31 закона «О почтовой связи», добавив пункт о праве собственности жильцов на почтовые ящики. Во-вторых, дополнить гл. 2 закона «О рекламе» статьей об ограничении использования ящиков. Также парламентарий предложил дополнить ст. 5 и ст. 38, запретив распространение любой безадресной рекламы через почтовые ящики.