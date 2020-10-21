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12:58 (мск), источник: Коммерсантъ

ФБР не нашло в переписке сына Байдена связей с Россией

Ноутбук, который предположительно принадлежит сыну кандидата в президенты Джо Байдена Хантеру с перепиской о зарубежных деловых связях находится в Федеральном бюро расследований (ФБР). Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники, в спецслужбе считают, что Россия не имеет отношения к публикации переписки.

Источник: Dave Newman / Flickr

В ФБР согласились с оценками директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который заявил, что электронные письма на ноутбуке «не являются частью какой-то российской кампании по дезинформации».

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«Позвольте мне внести ясность: разведывательное сообщество не верит в это, потому что нет никаких разведданных, подтверждающих это, — сказал Рэтклифф.— И мы не делились разведданными с Адамом Шиффом или кем-то из членов Конгресса». О связи России с публикацией переписки заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Ранее более 50 бывших высокопоставленных сотрудников разведки США подписали письмо, в котором выразили уверенность, что публикация переписки Хантера Байдена — это российская операция. Напомним, New York Post 14 октября опубликовала материал на основе писем, полученных с ноутбука предположительно Хантера Байдена. Из нее следовало, что Джо Байден, вопреки своим заявлениям, встречался с украинскими бизнесменами, когда его сын работал в совете директоров газового холдинга Burisma.

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