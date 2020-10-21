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09:03 (мск), источник: Lenta.Ru

У Трампа нашли банковский счет в Китае

Китай оказался одной из трех стран, где у главы США Дональда Трампа имеется банковский счет. Такую информацию нашли журналисты The New York Times в полученных ими налоговых бумагах президента.

Источник: AP 2020

Сеть отелей, принадлежащая Трампу, в последний раз выплачивала налоги в Китае не далее как в 2018 году. Отмечается, что бизнесмен намеревался закрепиться в КНР, и его проекты продолжали работать еще некоторое время после того, как он начал президентскую кампанию в 2016 году.

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Впрочем, в отличие от Британии и Ирландии — двух других иностранных государств, в банках которых у компаний Трампа есть счета — в случае с Китаем речь идет о незначительных суммах.

На это указал в разговоре с журналистами и юрист организации Алан Гартен. По его словам, у Трампа были планы развивать бизнес на китайской территории, но уже в 2015 году филиал компании, расположенный там, был заморожен — и с тех пор остается неактивным.

Организация Трампа также владеет рядом зарегистрированных в КНР предприятий. Издание напоминает, что фирма THC China Development в 2017 году принесла более 17 миллионов долларов прибыли: судя по всему, это связано с контрактом на управление отелем в Нью-Йорке.

New York Times также упоминает ряд случаев, когда влиятельные китайские предприниматели, связанные с правительством, приобретали у главы США дорогостоящую недвижимость.

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Отношения с Китаем стали одним из важных моментов в предвыборных кампаниях кандидатов: действующий президент обвиняет Джо Байдена, выдвигающегося от Демократической партии, в лояльности китайскому государству и часто заявляет об иностранных сделках его сына Хантера.

В августе Трамп рассказал о том, что в случае победы на следующих выборах главы государства он будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик Соединенных Штатов и КНР.

США с 2017 года ведут торговую войну с Китаем. В начале 2020 года стороны решили пойти на взаимные уступки и заключили «первую фазу» сделки, тогда Пекин согласился закупать больше американских товаров. Однако позже американская сторона обвинила Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса и отказалась заключать «вторую фазу сделки».

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