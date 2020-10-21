13:55 (мск), источник: Ведомости
Песков опроверг обсуждение повторного введения режима самоизоляции в России
Российские власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции, заявил журналистам
«Нет, никаких разговоров об этом не ведётся», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Он отметил, что региональные власти вводят ограничения на своих территориях, действуя на основе полномочий, которые они получили весной 2020 г, в период пандемии.
Весенний локдаун, по словам Пескова, был введен потому что не хватало средств индивидуальной защиты, не было развернуто их производство, не хватало аппаратов ИВЛ, инфраструктура системы здравоохранения для борьбы с пандемией только налаживалась.
«Сейчас проделанная работа уже дала результаты: система готова выдерживать то давление, которое на неё оказывается эпидемией», — отметил Песков.
На вопрос о рекорде по смертности от коронавируса, зафиксированном 21 октября, Песков заявил, что не знает, насколько можно делать выводы по показателю за один день.
«Но мы видим, что эпидемия дальше живёт и развивается, к нашему сожалению. Это требует от нас большого внимания и усилий», — добавил
Ранее
По данным на 21 октября, за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса. 317 заболевших умерли. Это самый большой показатель за все время пандемии.