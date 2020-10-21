14:45 (мск), источник: Ведомости
Адвокат Трампа сообщил о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа и
Джулиани отметил, что уже передал найденные материалы в полицию штата Делавэр. Washington Examiner сообщает, что сведения также появились в распоряжении ФБР. «Я рассказал им и другие подробности о том, что, по всей видимости, является неприемлемыми сексуальными отношениями. Они сказали мне, что это будет расследовано», — заявил адвокат президента США в разговоре с Just The News.
В ходе интервью Newsmax TV Джулиани в качестве доказательства продемонстрировал фрагмент переписки
По словам Джулиани, Хэлли осуждала
Сведения с жесткого диска Хантера Байдена стали доступны после того, как ноутбук был передан на ремонт. В устройстве также была найдена переписка, датируемая маем 2014 г., из которой следует, что сын бывшего
Выборы президента США должны состояться 3 ноября. Дональд Трамп, занимающий пост главы государства с 2016 г., выступает на них кандидатом от Республиканской партии. Бывший