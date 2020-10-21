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14:45 (мск), источник: Ведомости

Адвокат Трампа сообщил о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил об обнаружении в ноутбуке сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена многочисленных фотографий несовершеннолетних девушек. Об этом пишет журнал Washington Examiner со ссылкой на интервью Джулиани телеканалу Newsmax TV.

Источник: AP 2020

Джулиани отметил, что уже передал найденные материалы в полицию штата Делавэр. Washington Examiner сообщает, что сведения также появились в распоряжении ФБР. «Я рассказал им и другие подробности о том, что, по всей видимости, является неприемлемыми сексуальными отношениями. Они сказали мне, что это будет расследовано», — заявил адвокат президента США в разговоре с Just The News.

В ходе интервью Newsmax TV Джулиани в качестве доказательства продемонстрировал фрагмент переписки Байдена-младшего со своим отцом. В нем сын бывшего вице-президента, баллотирующегося на пост главы государства от Демократической партии на предстоящий выборах, рассказывает о конфликте со своей невесткой Хэлли Байден, которая на протяжении некоторого времени была его любовницей.

По словам Джулиани, Хэлли осуждала Байдена-младшего за то, что он, будучи голым, разговаривал по FaceTime с 14-летней девочкой. «Он написал: “Она (Хэлли Байден. — прим. ред.) сказала моему терапевту, что я веду себя неподобающе с сексуальной точки зрения”», — процитировал адвокат сообщение Байдена-младшего.

Сведения с жесткого диска Хантера Байдена стали доступны после того, как ноутбук был передан на ремонт. В устройстве также была найдена переписка, датируемая маем 2014 г., из которой следует, что сын бывшего вице-президента познакомил отца с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским — советником руководства украинской энергокомпании Burisma, куда входил Байден-младший на тот момент. Ранее Трамп обвинял Хантера в том, что он уговорил отца повлиять на власти Украины, чтобы уволить генпрокурора страны, расследовавшего деятельность Burisma. Байден-младший подобные тезисы опровергал.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября. Дональд Трамп, занимающий пост главы государства с 2016 г., выступает на них кандидатом от Республиканской партии. Бывший вице-президент США Джо Байден баллотируется от демократов.

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