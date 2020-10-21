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16:39 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Армении призвал армянский народ к оружию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта, заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Источник: AP 2020

«Наши дальнейшие действия — это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения», — сказал Пашинян в прямом эфире в фейсбуке.

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Он отметил, что сейчас Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха. «А это, вы понимаете, что означает», — добавил Пашинян.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, была начата «контрнаступательная операция» в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на две попытки договориться о «гуманитарном перемирии». Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Армения: «Турция — главный спонсор этой войны» — Пашинян о конфликте в Нагорном Карабахе
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17:10 (мск)© Ньюстюб
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