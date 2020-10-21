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19:36 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. КПРФ утратила авторитет, став бесперспективной партией, которая в настоящее время проходит очевидный политический кризис лидерства, кризис идей и новизны, кризис технологической подачи. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся сегодня в формате видеоконференции.

Источник: РИА "Новости"

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Олега Матвейчева, партия упустила хороший шанс, который у нее возник после пенсионной реформы. В частности, речь идет о том, что члены КПРФ не только не воспользовались падением рейтингов «Единой России» на фоне предложенных изменений, но и сами уступили «второе место» фракции ЛДПР. Кроме того, эксперт раскритиковал радикальную позицию партии.

«Они нашли выход — решили радикализироваться. Раз не берем количеством, мы будем брать качеством, мы будем экстремистские лозунги выдвигать, выступать против всех инициатив, поправок, законов, законопроектов. В итоге у них ничего не получилось — в минус ушли. И это понятно, потому что радикализм им не к лицу. Радикализм подходит молодым, юным, зубастым», — резюмировал Матвейчев.

Говоря о том, что партии необходимо искать новизну в лидерах, идеях и технологиях, эксперты отметили, что ряд региональных деятелей КПРФ все-таки подают определенные надежды.

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Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в свою очередь отметил, что новые люди есть, но вопрос в том, что они не находятся на федеральном уровне и их фамилии мало что кому скажут.

«Это яркие молодые ребята, комсомольцы, коммунисты, которые добились побед у себя в регионе, избрались там депутатами, занимаются активно местной локальной повесткой. Вопрос в том, что они находятся у себя в регионах, а должны активно включаться в федеральную партию», — сказал он.

Основной шквал критики со стороны участников круглого стола обрушился на лидера партии Геннадия Зюганова: по их мнению, он давно должен покинуть пост, уступив место более молодому, амбициозному и предприимчивому руководителю.

Большинство экспертов пришли к выводу, что на грядущих выборах КПРФ получит всего лишь от 10 до 20 процентов голосов избирателей. Отдельные лица прогнозировали партии полный провал.

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