Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Олега Матвейчева, партия упустила хороший шанс, который у нее возник после пенсионной реформы. В частности, речь идет о том, что члены КПРФ не только не воспользовались падением рейтингов «Единой России» на фоне предложенных изменений, но и сами уступили «второе место» фракции ЛДПР. Кроме того, эксперт раскритиковал радикальную позицию партии.
«Они нашли выход — решили радикализироваться. Раз не берем количеством, мы будем брать качеством, мы будем экстремистские лозунги выдвигать, выступать против всех инициатив, поправок, законов, законопроектов. В итоге у них ничего не получилось — в минус ушли. И это понятно, потому что радикализм им не к лицу. Радикализм подходит молодым, юным, зубастым», — резюмировал Матвейчев.
Говоря о том, что партии необходимо искать новизну в лидерах, идеях и технологиях, эксперты отметили, что ряд региональных деятелей КПРФ все-таки подают определенные надежды.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в свою очередь отметил, что новые люди есть, но вопрос в том, что они не находятся на федеральном уровне и их фамилии мало что кому скажут.
«Это яркие молодые ребята, комсомольцы, коммунисты, которые добились побед у себя в регионе, избрались там депутатами, занимаются активно местной локальной повесткой. Вопрос в том, что они находятся у себя в регионах, а должны активно включаться в федеральную партию», — сказал он.
Основной шквал критики со стороны участников круглого стола обрушился на лидера партии Геннадия Зюганова: по их мнению, он давно должен покинуть пост, уступив место более молодому, амбициозному и предприимчивому руководителю.
Большинство экспертов пришли к выводу, что на грядущих выборах КПРФ получит всего лишь от 10 до 20 процентов голосов избирателей. Отдельные лица прогнозировали партии полный провал.