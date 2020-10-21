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21:56 (мск), источник: РБК

В Анкаре заявили о готовности отправить войска на помощь Азербайджану

Турция «без колебаний» отправит солдат и окажет военную поддержку Азербайджану, если такой запрос поступит от Баку, сказал в среду вице-президент Фуат Окати, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Он пояснил, что пока такой просьбы от правительства Азербайджана не поступало.

Заявление было сделано в интервью телекомпании CNN Turk. Октай также раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, созданную для урегулирования конфликта и возглавляемую Францией, Россией и Соединенными Штатами.

По его словам, группа пытается сохранить карабахский вопрос нерешенным и поддерживает Армению как в политическом, так и в военном отношении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабаха на данном этапе нет дипломатического решения. По словам Пашиняна, Ереван пыталась решить вопрос на основе взаимного компромисса, снизив планку своих требований, однако не получила такого шага с противоположной стороны.

«То, с чем мы согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе», —заявил он.

По его мнению, армянский народ должен взять в руки оружие и сражаться, чтобы достичь приемлемого дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе. «Мы должны взять в руки оружие и сражаться, посвятить себя делу защиты прав Родины, и в случае эффективной организации этого процесса мы, в конце концов, сможем достичь приемлемого для себя дипломатического решения», — заявил Пашинян.

В Баку на это ответили, что готовы продолжать переговоры по урегулированию конфликта. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Ереван не стремится урегулировать конфликт. «Этим заявлением руководство Армении признает, что целью Армении является сохранение оккупации территорий Азербайджана. Это еще раз подтверждает, что заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров — не что иное, как лицемерие», — сказал Гаджиев.

Он также заверил, что Баку «поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей «дорожной картой», основанной на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

Армения неоднократно оценивала бои в Нагорном Карабахе как турецко-азербайджанскую агрессию и обвиняла Турцию во вмешательстве в конфликт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без участия Турции. «Если бы Турция была сопредседателем [Минской группы ОБСЕ], тогда этот вопрос давно бы был урегулирован», — прадполагал Алиев.

Армения и Азербайджан готовы к переговорам. Но бои продолжаются
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22:10 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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