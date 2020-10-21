21:56 (мск), источник: РБК
В Анкаре заявили о готовности отправить войска на помощь Азербайджану
Турция «без колебаний» отправит солдат и окажет военную поддержку Азербайджану, если такой запрос поступит от Баку, сказал в среду
Он пояснил, что пока такой просьбы от правительства Азербайджана не поступало.
Заявление было сделано в интервью телекомпании CNN Turk. Октай также раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, созданную для урегулирования конфликта и возглавляемую Францией, Россией и Соединенными Штатами.
По его словам, группа пытается сохранить карабахский вопрос нерешенным и поддерживает Армению как в политическом, так и в военном отношении.
Ранее
«То, с чем мы согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе», —заявил он.
По его мнению, армянский народ должен взять в руки оружие и сражаться, чтобы достичь приемлемого дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе. «Мы должны взять в руки оружие и сражаться, посвятить себя делу защиты прав Родины, и в случае эффективной организации этого процесса мы, в конце концов, сможем достичь приемлемого для себя дипломатического решения», — заявил Пашинян.
В Баку на это ответили, что готовы продолжать переговоры по урегулированию конфликта. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Ереван не стремится урегулировать конфликт. «Этим заявлением руководство Армении признает, что целью Армении является сохранение оккупации территорий Азербайджана. Это еще раз подтверждает, что заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров — не что иное, как лицемерие», — сказал Гаджиев.
Он также заверил, что Баку «поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей «дорожной картой», основанной на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.
Армения неоднократно оценивала бои в Нагорном Карабахе как