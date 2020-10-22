08:10 (мск), источник: Известия
ЗРАК «Панцирь-М» сдал боевой экзамен в море
Новейший зенитный
По данным Минобороны, в качестве воздушных целей использовали самолетные малогабаритные мишени М-6, поставленные истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота.
Как сообщили «Известиям» в военном ведомстве и
«При эксплуатации на море необходимо учитывать много дополнительных факторов, например волнение воды. Это требует другой аппаратуры. Успешные боевые стрельбы открывают дорогу к серийному производству комплекса “Панцирь-М” и их установке на другие корабли. “Одинцово” — первый, на борту которого стоит такая система», — отметил военный историк Дмитрий Болтенков.
Как ожидается, «Одинцово» войдет в состав 1-го гвардейского дивизиона 36-й бригады ракетных катеров Балтийского флота. Его корабли стоят на