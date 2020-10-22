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08:10 (мск), источник: Известия

ЗРАК «Панцирь-М» сдал боевой экзамен в море

Новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М», установленный на борту малого ракетного корабля «Одинцово», отразил авиационный налет и удар крылатых ракет. Принятие ЗРАК на вооружение российским флотом сделает его почти неуязвимым для ударов с воздуха, рассказали в среду, 21 октября, опрошенные «Известиями» эксперты.

Источник: РИА "Новости"

По данным Минобороны, в качестве воздушных целей использовали самолетные малогабаритные мишени М-6, поставленные истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили «Известиям» в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе, результаты экзамена признаны успешными. Зенитный комплекс успешно поразил цели на большой дальности, потом на средней и вблизи добил «противника» пушками.

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«При эксплуатации на море необходимо учитывать много дополнительных факторов, например волнение воды. Это требует другой аппаратуры. Успешные боевые стрельбы открывают дорогу к серийному производству комплекса “Панцирь-М” и их установке на другие корабли. “Одинцово” — первый, на борту которого стоит такая система», — отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

Как ожидается, «Одинцово» войдет в состав 1-го гвардейского дивизиона 36-й бригады ракетных катеров Балтийского флота. Его корабли стоят на военно-морской базе в Балтийске (Калининградская область).

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