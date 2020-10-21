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22:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В США потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из России

Демократическая партия в Конгрессе США потребовала расследовать поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) между Москвой и Вашингтоном в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее послание получили исполняющий обязанности генерального инспектора Госдепартамента США Мэттью Климоу и генеральный инспектор американского Министерства внутренней безопасности Джозеф Каффэри, передает ТАСС.

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Источник: Агентство «Москва»

Демократы Палаты представителей захотели разобраться в обстоятельствах взаимных поставок медоборудования.

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Песков прокомментировал уничтожение в США направленных Москвой аппаратов ИВЛ

Ранее издание BuzzFeed писало, что аппараты ИВЛ были утилизированы после того, как некоторое время хранились на складе в качестве запасного оборудования. Их якобы не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы.

Во-вторых, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах, в результате которых погибли шесть человек.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) ранее объяснило уничтожение 45 российских аппаратов ИВЛ тем, что их не использовали в больницах из-за улучшения ситуации с коронавирусом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил негодность поставленных из России в США аппаратов ИВЛ, которые были отправлены на утилизацию. «Мы помогли в тяжелый момент, а остальное — уже не наш вопрос», — сказал он.

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