В США потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из России

Демократы Палаты представителей захотели разобраться в обстоятельствах взаимных поставок медоборудования.
Ранее издание BuzzFeed писало, что аппараты ИВЛ были утилизированы после того, как некоторое время хранились на складе в качестве запасного оборудования. Их якобы не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы.
Во-вторых, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах, в результате которых погибли шесть человек.
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) ранее объяснило уничтожение 45 российских аппаратов ИВЛ тем, что их не использовали в больницах из-за улучшения ситуации с коронавирусом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил негодность поставленных из России в США аппаратов ИВЛ, которые были отправлены на утилизацию. «Мы помогли в тяжелый момент, а остальное — уже не наш вопрос», — сказал он.