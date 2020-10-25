Могут повторить

03:47 (мск), источник: Lenta.Ru
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75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
Япония — единственная в мире страна, у которой в Конституции закреплен запрет на создание собственной армии. На этом вскоре после капитуляции настояли американцы, и вот уже более 70 лет армия США гарантирует безопасность и суверенитет Японии. Однако японцы не в восторге от многолетнего присутствия заокеанских союзников: американские солдаты регулярно устраивают дебоши и совершают преступления, а Вашингтон с каждым годом требует все больше денег за покровительство.
На этом фоне Япония полна решимости вернуть себе право обладать полноценной армией, чтобы избавиться наконец от американского присутствия и связанных с этим проблем. «Лента.ру» выяснила, как японцы намерены обойти конституционный запрет и почему эти попытки могут привести к большой войне в Азии.
Япония обрела новую Конституцию, которая действует и по сей день, в 1947 году — после проигранной Второй мировой войны. Широко известно, что ее писали не просто с полного одобрения, но скорее даже под диктовку оккупировавших страну американцев. В частности, над основным законом работал штаб генерала Дугласа Макартура, который 2 сентября 1945-го принял капитуляцию Японии и был главнокомандующим оккупационными войсками союзников в стране.
Макартур учел ряд культурно важных для японцев моментов, в частности, роль императорской власти, и отказался отдать под суд императора Хирохито. Да, у монарха отобрали реальные рычаги управления, но его формальный статус как наместника божества на земле в новом законе был сохранен. Таким образом, гордая нация «не потеряла лица» — а это чуть ли не главное, о чем беспокоятся в восточноазиатских странах.
Совершенно иначе обстояло дело с вооруженными силами. Мир был единодушен — зверства в ходе Второй мировой, которые учинили японские милитаристы по отношению, прежде всего, к китайцам и корейцам, должны иметь свою цену. Ею оказался вечный запрет на армию, причем прописали это правило прямо в конституции.
В девятой статье основного закона говорится, что в Японии «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и
Похожие меры по ограничению вооруженных сил применялись еще лишь к немцам, но в Конституцию Германии таких изменений никто не вносил. В итоге под пристальным контролем других европейских стран там уже в 1955 году появился Бундесвер, а год спустя страна оказалась в НАТО. Япония же даже через 70 лет официально остается разоруженной, зато в стране появились американские военные базы.
В 1951 году Токио подписал с Вашингтоном действующий поныне договор о военном сотрудничестве и обороне, по которому нападение на Японию считалось нападением на вооруженные силы США. При этом американцы получали эксклюзивное право на размещение своих военных на японской территории.
Впрочем, полностью считать японцев беззащитными без США нельзя. В 1952 году в стране появились Национальные силы безопасности, на базе которых в 1954-м были созданы Силы самообороны. По сути, Япония воспользовалась лазейкой в собственной же конституции, ведь запрещает она именно наступательную войну, а не защиту от внешнего врага. В последующие годы эти силы модернизировались и обучались совместно с США. С точки зрения американцев это было дополнительным противовесом в регионе сначала флоту СССР, а уже в новом веке — «поднимающемуся Китаю».
За прошедшие годы Силы самообороны превратились в мощную боевую единицу — Япония уверенно входит в топ-10 стран по силе армии в различных рейтингах. Сейчас страна имеет около 250 тысяч военных, 700 танков, более 130 различных судов и четыре авианосца. А для защиты авиационного пространства у Японии есть 350 зенитных ракетных комплексов и около 300 истребителей.
Тем не менее официально полноценной армии в стране не существует, и это устраивает далеко не всех. В 2012 году в Японии была запущена военная реформа, целью которой стало именно переформатирование Сил самообороны. Прямо об истинных планах изменить конституцию в 2017 году, в 70-летние ее принятия, объявил на тот момент
Важно отметить, что серьезный сдвиг по этому вопросу произошел еще в 2015 году. Тогда парламент принял закон, расширивший полномочия Сил самообороны. Военнослужащим позволили участвовать в боевых действиях за рубежом для защиты дружественных стран, даже если Япония не подвергается нападению (хотя даже на учениях японцы не берут в руки оружие и выступают скорее как силы поддержки). Но вот статус солдат по международному праву все еще не сделал их комбатантами — то есть никакой защиты по закону в случае попадания в плен они не получат.
Рейтинг одобрения деятельности Сил самообороны среди населения достигает порядка 90 процентов. Тем не менее общество расколото примерно пополам в вопросе о необходимости внесения поправок в конституцию. В итоге Абэ до ухода с поста не удалось устроить референдум. Формально он даже не стал пробовать, так как очевидно, что его проведение не утвердила бы даже верхняя палата парламента. Исправить ситуацию в ближайший год вряд ли удастся менее харизматичному преемнику Абэ на посту премьера Ёсихидэ Суге.
Японская префектура Окинава располагается «на отшибе» и состоит из одного относительно крупного острова и множества мелких. Регион считается беднейшим в стране: местные жители объясняют это тем, что 10 процентов всех земель префектуры (и 18 процентов территории острова Окинава) отданы под американские военные объекты, которые лежат бременем на экономике. Недовольно население и поведением иностранных защитников, что периодически выливается в массовые протесты.
Терпение жителей Окинавы лопнуло еще в 1995 году, после того как трое американских военнослужащих — чернокожие моряк Маркус Джилл, морпехи Родрико Харп и Кендрик Ледет — арендовали автомобиль, похитили и изнасиловали 12-летнюю японскую школьницу. Перед этим они избили девочку и связали ее, залепив скотчем глаза и рот. И даже приговор японского суда в 2013 году — двое американских моряков получили 9 и 10 лет тюрьмы за изнасилование и ограбление в пьяном виде — не положил конец подобным преступлениям, не говоря уже о более мелких дебошах и инцидентах вроде нападений на полицейских. Отдельный ущерб причиняют периодические аварии американского авиатранспорта.
Интересно, что протесты на Окинаве не направлены на
В 2020 году две американские базы на Окинаве стали причиной новых проблем: они оказались центрами распространения коронавируса. Оказалось, что во время карантина солдаты устраивали пляжные вечеринки вне стен баз, а на День независимости США 4 июля выходили развлекаться в городские кварталы с активной ночной жизнью. Губернатор префектуры Дэнни Тамаки назвал ситуацию «крайне прискорбной» и сообщил, что его сограждане шокированы новостями о вспышке смертельной инфекции.
Проблемы с американским присутствием в целом усугубились с приходом к власти администрации президента США Дональда Трампа. Президент, в принципе склонный к изоляционизму куда больше правивших до него демократов, начал выставлять союзникам различные требования для сохранения американского контингента за рубежом.
Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге утверждал, что Трамп во время визита в Токио настаивал на увеличении затрат Японии с двух до восьми миллиардов долларов — страна платит американцам за помощь в защите: обучение солдат, содержание баз и обслуживание кораблей. В противном случае лидер США якобы угрожал полностью вывести войска. Японское правительство, правда, опровергало все слухи о подобном давлении. В то же время в Вашингтоне открыто говорят: «прокатиться зайцем на пути к безопасности» никому из союзников не удастся.
Япония планировала к 2023 году разместить в префектурах Акита и Ямагути два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Но 25 июня власти решили аннулировать план по развертыванию этих систем. Официальное объяснение — эксплуатация комплексов ПРО небезопасна для гражданского населения. Разгонный блок используемой в Aegis Ashore ракеты якобы мог упасть за пределы военного полигона и причинить ущерб людям. Но слухи о том, что в отношениях стран появилась трещина, было уже не остановить.
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В то же время в стране задумываются о приобретении оружия, которое позволит наносить превентивный удар по ракетным установкам одного из главных врагов в регионе — Северной Кореи. Бывший министр обороны Японии Таро Кано отмечал, что даже такой вариант развития событий нельзя исключать до утверждения в национальном Совете безопасности. Особенно актуальным вопрос стал после отказа от Aegis Ashore, которые могли бы защитить от чужих ракет.
Однако этот вопрос также крайне непрост, ведь удар на опережение можно счесть далеко не защитным шагом. В итоге прежде чем рассматривать вопрос о возможности принятия Японией стратегии превентивного удара, необходимо четко определить, что именно включает в себя это понятие. В то же время очевидно, что подобная оборонительная концепция будет представлять собой фундаментальный сдвиг в военной стратегии Токио, что не может не вызвать озабоченность соседей.
Нельзя не отметить и тот факт, что успехи Японии в атомной энергетике уже дают ей возможность создавать ядерное оружие. Да, страна имеет обязательства в этой сфере — она подписала соглашение о нераспространении. Но при этом Токио официально подчеркивает, что японская конституция ни в коей мере не запрещает стране обладать ядерным оружием и применять его. Просто японцы не будут делать этого по доброй воле.
Даже в условиях, когда армия запрещена по конституции, Япония выжимает из ограничений максимум и усиливает свою обороноспособность. А непредсказуемость Дональда Трампа в отношениях с давними партнерами и лишь нарастающая угроза со стороны КНДР и Китая побуждают японцев все больше надеяться на самих себя и налаживать отношения с другими странами.
В итоге даже если Трамп вновь выиграет выборы и продолжит скептично относиться к защите союзников, Токио будет спокойно развивать свой альянс с другими региональными державами, которые боятся китайской мощи.
Парадокс в том, что в случае реального выхода Японии
Максим Шанин