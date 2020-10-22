Счетная палата предложила пересмотреть условия размещения средств ФНБ

«Счетная палата считает необходимым дополнительно проработать условия размещения средств ФНБ. По мнению контрольного ведомства, их нужно инвестировать в более ликвидные финансовые активы, чтобы повысить возможность оперативного возврата», — говорится в тексте сообщения.
По итогам анализа Счетная палата также отметила ограниченный доступ к отчетности ФНБ, что не позволяет сделать объективные выводы о качестве управления средствами фонда.
В этой связи контрольное ведомство предложило повысить прозрачность отчетности о размещении и использовании средств ФНБ.
«Действующие нормативные правовые и методические документы не в полной мере определяют принципы управления средствами ФНБ после достижения его ликвидной части 7% прогнозируемого объема ВВП. Разработанный в 2019 году Минфином России проект федерального закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс” не принят, возвращен на доработку. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики тоже в недостаточной степени содержат принципы управления средствами ФНБ по достижению 7%», — отметил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в сообщении.
Как отмечается в документе, необходимо регламентировать принцип управления средствами ФНБ свыше 7% ВВП.
«Сейчас законодательство лишь разрешает правительству инвестировать их в активы без конкретики. В то же время Бюджетный кодекс четко регламентирует размещение средств ФНБ объемом до 7% ВВП. В частности, их можно инвестировать в ценные бумаги российских эмитентов и размещать на депозитах ВЭБ. РФ в целях финансирования проектов, начатых до 1 января 2018 года, а также на валютных счетах в Центробанке — фунт стерлингов, евро и доллар. Указанные счета являются ликвидными активами, которые позволяют обеспечить сохранность средств и стабильный уровень дохода в долгосрочной перспективе», — отмечается в сообщении ведомства.
Контрольное ведомство отметило, что к концу 2019 года всего на счета в иностранной валюте пришлось 79% размещенных средств ФНБ. Оставшиеся средства — это субординированные депозиты в российских кредитных организациях, привилегированные акции кредитных организаций, депозиты в ВЭБ. РФ, долговые обязательства иностранных государств и ценные бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов. По мнению ведомства, не все активы отвечают главному условию инвестиций средств ФНБ — ликвидности.
По данным Счетной палаты, 4 из 12 проектов, включенных в утвержденный правительством перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, за счет средств ФНБ не финансируются с момента внесения их в этот перечень в 2014 году.
«В этой связи предлагаем целесообразным рассмотреть вопрос об актуализации перечня на уровне постановления правительства», — говорится в сообщении Счетной палаты.
Планы по формированию и расходованию средств ФНБ могут потребовать корректировки в связи с высокой вероятностью возникновения дефицита федерального бюджета.
«Сложившаяся в 2020 году неблагоприятная макроэкономическая ситуация с высокой долей вероятности может привести к закрытию текущего финансового года с дефицитом федерального бюджета, что потребует корректировки планов по формированию ФНБ и расходованию его средств», — говорится в отчете ведомства.
Как отмечает Счетная палата, совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте по состоянию на 1 января 2020 года составил 7,77 трлн рублей или 6,8% ВВП, что в 2,1 раза выше, чем на начало 2018 года. Увеличение объема средств связано с зачислением в 2018 и 2019 годах иностранной валюты, приобретенной за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Выполнение в 2018 году планового показателя по доходам от управления средствами ФНБ составило 109,2%, в 2019 году — 160,4%.
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