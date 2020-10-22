Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 октябряКрушение на вокзале Монпарнас, основание ОКБ "Туполев" и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
15Названы победители Aerial Photography Awards
12Беспорядки в Бишкеке
05:16 (мск), источник: ТАСС

Счетная палата предложила пересмотреть условия размещения средств ФНБ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Счетная палата считает необходимым пересмотреть условия размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам оценки эффективности размещения средств ФНБ.

Источник: РИА "Новости"

«Счетная палата считает необходимым дополнительно проработать условия размещения средств ФНБ. По мнению контрольного ведомства, их нужно инвестировать в более ликвидные финансовые активы, чтобы повысить возможность оперативного возврата», — говорится в тексте сообщения.

По итогам анализа Счетная палата также отметила ограниченный доступ к отчетности ФНБ, что не позволяет сделать объективные выводы о качестве управления средствами фонда.

Читайте также
Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

В этой связи контрольное ведомство предложило повысить прозрачность отчетности о размещении и использовании средств ФНБ.

«Действующие нормативные правовые и методические документы не в полной мере определяют принципы управления средствами ФНБ после достижения его ликвидной части 7% прогнозируемого объема ВВП. Разработанный в 2019 году Минфином России проект федерального закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс” не принят, возвращен на доработку. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики тоже в недостаточной степени содержат принципы управления средствами ФНБ по достижению 7%», — отметил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечается в документе, необходимо регламентировать принцип управления средствами ФНБ свыше 7% ВВП.

Читайте также
Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели

«Сейчас законодательство лишь разрешает правительству инвестировать их в активы без конкретики. В то же время Бюджетный кодекс четко регламентирует размещение средств ФНБ объемом до 7% ВВП. В частности, их можно инвестировать в ценные бумаги российских эмитентов и размещать на депозитах ВЭБ. РФ в целях финансирования проектов, начатых до 1 января 2018 года, а также на валютных счетах в Центробанке — фунт стерлингов, евро и доллар. Указанные счета являются ликвидными активами, которые позволяют обеспечить сохранность средств и стабильный уровень дохода в долгосрочной перспективе», — отмечается в сообщении ведомства.

Атом на русском Севере
«Лидеры» во льдах: покорение Арктики

Контрольное ведомство отметило, что к концу 2019 года всего на счета в иностранной валюте пришлось 79% размещенных средств ФНБ. Оставшиеся средства — это субординированные депозиты в российских кредитных организациях, привилегированные акции кредитных организаций, депозиты в ВЭБ. РФ, долговые обязательства иностранных государств и ценные бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов. По мнению ведомства, не все активы отвечают главному условию инвестиций средств ФНБ — ликвидности.

По данным Счетной палаты, 4 из 12 проектов, включенных в утвержденный правительством перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, за счет средств ФНБ не финансируются с момента внесения их в этот перечень в 2014 году.

«В этой связи предлагаем целесообразным рассмотреть вопрос об актуализации перечня на уровне постановления правительства», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Планы по формированию и расходованию средств ФНБ могут потребовать корректировки в связи с высокой вероятностью возникновения дефицита федерального бюджета.
Читайте также
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?

«Сложившаяся в 2020 году неблагоприятная макроэкономическая ситуация с высокой долей вероятности может привести к закрытию текущего финансового года с дефицитом федерального бюджета, что потребует корректировки планов по формированию ФНБ и расходованию его средств», — говорится в отчете ведомства.

Как отмечает Счетная палата, совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте по состоянию на 1 января 2020 года составил 7,77 трлн рублей или 6,8% ВВП, что в 2,1 раза выше, чем на начало 2018 года. Увеличение объема средств связано с зачислением в 2018 и 2019 годах иностранной валюты, приобретенной за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Выполнение в 2018 году планового показателя по доходам от управления средствами ФНБ составило 109,2%, в 2019 году — 160,4%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Волонтер "ЛизаАлерт": летел дрон, летел, вдруг сигнал сбился, и он повернул в Китай…
За последние 50 лет Трамп первый президент, кто нарушил традицию
Более 42 млн американцев досрочно проголосовали на выборах
В Госдуме допустили возможность десантной операции в Карабахе
При испытаниях оксфордской вакцины от COVID-19 умер доброволец
Час физической нагрузки снизит риск госпитализации с COVID-19
Социологи зафиксировали рекордный рост расходов россиян
В США потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из России
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Фразы женщины, у которой давно не было мужчины
5 верных признаков, что у вас в роду были дворяне
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Hi-Tech
Почему на некоторых наручных часах секундная стрелка всегда стоит на месте На многих современных моделях наручных часов, особенно на тех, где имеется не один, а несколько циферблатов, секундная стрелка чаще всего стоит на месте
Горячие темы на Авто
Во всем и всегда виноват вирус! 364
Сигналите пешеходам во дворах? 225
От Франции к Забайкалью. Пишут из забайкальского лечебного учреждения... Моим оппонентам о Величии. Да да, именно так. С заглавной буквы. И никак иначе. 148
Новые особенности лекарств. 94
Кино
Петров и Андреева играют мужа и жену в «Методе 2»: первые кадры «Первый канал» покажет вторую часть популярного теледектива
Новости партнеров
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Узнаете актера? А теперь посмотрите на жену
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Бездарные актрисы, которых зритель не любит
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
По 51 тысяче рублей на семью. Пособие россиянам от государства
Как понять, что человек переболел коронавирусом: главные признаки
Новый способ обмана россиян на кассе "Пятерочки". Будьте внимательны
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь