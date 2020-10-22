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03:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме допустили возможность десантной операции России в Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что не уверен, как Москва должна поступить в конфликте на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Однако он допустил возможность десантной операции России. Такое мнение он озвучил в беседе с НСН.

Источник: AP 2020

По его словам, Азербайджан и Турция стали зачинщиками обострения в регионе. Затулин считает, что им нужно напомнить, какая страна главенствует в постсоветском пространстве.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады», — перечислил он возможные пути вмешательства Москвы.

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Парламентарий подчеркнул, что подобное применение силы будет вынужденным, так как из-за обострения ситуации в Карабахе по Кавказу «расползутся» боевики. От этого, заметил Затулин, пострадают и Россия, и Грузия. «Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе», — добавил он.

Кроме того, Затулин поддержал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что конфликт не имеет дипломатического разрешения из-за действий Азербайджана. По его словам, Баку заявляет о готовности решать все мирным путем, однако идет в наступление и выдвигает неприемлемые требования.

Ранее Пашинян подтвердил право России реагировать на появление иностранных боевиков в Нагорном Карабахе. По его словам, участники разгромленных в Карабахе группировок отправляются в Россию, поскольку считают ее врагом, как и Армению.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. 9 октября главы МИД двух стран приехали в Москву на переговоры при посредничестве российского коллеги Сергея Лаврова. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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