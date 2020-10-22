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04:46 (мск), источник: Известия

Более 42 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента

Более 42 млн американских граждан уже досрочно проголосовали на выборах президента США. Такие данные представил в среду, 21 октября, проект US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.

Источник: Reuters

По его словам, всего проголосовали 42,1 млн американцев, при этом около 12 млн сделали выбор очно. Больше всего людей проголосовали в штате Техас (5,3 млн), на втором месте Калифорния (4,5 млн), а также Флорида (3,6 млн).

На данный момент явка на выборах уже превысила 30% от общего числа избирателей, которые проголосовали на выборах президента США в 2016 году, пишет «РИА Новости».

Ранее, 21 октября, член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб рассказала, что расходы на проведение предвыборной гонки в США в текущем избирательном цикле уже превысили сумму в $6,5 млрд, которую потратили на выборы в 2016 году.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Следите за развитием темы Выборы президента США
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