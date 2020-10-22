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14:37 (мск), источник: Forbes

«Посеять хаос»: разведка США заявила о получении Ираном и Россией данных избирателей

Шеф американской разведки заявил, что сведения о зарегистрированных избирателях США могут применяться для подрыва демократии и навредить Дональду Трампу. Иран, по его утверждению, уже распространяет фейковое видео о голосовании. До выборов президента США осталось 12 дней.

Источник: Reuters

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили часть данных о зарегистрированных избирателях и эти сведения могут «навредить президент США Дональду Трампу», пишет Financial Times.

Полученные данные могут использоваться для распространения ложной информации, которая «сеет хаос и подрывает уверенность в американской демократии», сказал шеф-разведки журналистам.

Рэтклифф в среду вечером на пресс-конференции в штаб-квартире ФБР заявил, что обе страны получили «информацию о регистрации избирателей» и что Иран направил электронные письма, предназначенные для «запугивания избирателей, подстрекательства к социальным беспорядкам и нанесения ущерба президенту Трампу». К Рэтклиффу на пресс-конференции присоединился директор ФБР Кристофер Рэй, который сделал общие замечания о безопасности выборов, но оба отказались отвечать на вопросы прессы.

Как предположила газета, заявление шефа разведки может быть связано с массовой рассылкой писем по электронной почте якобы от имени одной из крайне правых групп Proud Boys («Гордые парни»), в адрес которой Дональд Трамп на первых дебатах сказал «отойти и стоять в стороне».
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Электронные письма получили избиратели во Флориде и на Аляске, в сообщениях говорилось, что группа «владеет всей вашей информацией», избирателям предлагалось перерегистрироваться за Республиканскую партию и отдать свои голоса за Трампа. «Вы будете голосовать за Трампа в день выборов, или мы придем за вами», — предупреждали электронные письма, пишет Washington Post. Proud Boys отвергли какую-либо причастность к рассылке. Ранее в среду, 21 октября, сенаторы Марко Рубио и Марк Уорнер, представляющие республиканцев и демократов в комитете по разведке Сената США, призвали избирателей «быть осторожными в том, чтобы верить или распространять непроверенные, сенсационные заявления, связанные с выборами и голосованием».

Рэтклифф не уточнил, какую информацию о зарегистрированных избирателях получили Иран и Россия и как они это сделали. Он рассказал, что Иран уже распространяет «видео, которое подразумевает, что люди могут бросать фальшивые бюллетени, даже из-за рубежа». «Это видео и любые утверждения о таких якобы фальсифицированных бюллетенях не соответствуют действительности», — сказал шеф разведки. Он добавил, что Россия получила информацию об избирателях «отдельно от Ирана», как и в 2016 году (год предыдущих выборов президента США), но пока с ее стороны никаких действий предпринято не было.

По словам Рэтклиффа, распространение фейков о выборах — это «отчаянная попытка отчаянных противников». «Даже если противники предпримут дальнейшие попытки запугать или подорвать доверие, знайте, что наша избирательная система устойчива, и вы можете быть уверены, что ваши голоса защищены», — сказал глава разведки. «Если вы получите письмо с угрозами или содержащее манипулятивную информацию, не беспокойтесь и не распространяйте его», — сказал он.

Распространители фейков, по его предположению, надеются, что вызовут «замешательство, посеют хаос и подорвут уверенность в американской демократии».

Разведка США уже обвиняла Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Его почти два года расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. Он пришел к заключению о том, что никакого сговора между Кремлем и победившим на выборах в США в 2016 году Трампом не было. В Кремле отрицали любые действия России в отношении избирательных кампаний в Соединенных Штатах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие обвинения «не имеют ничего общего с правдой». Выборы президента США пройдут через 12 дней, 3 ноября, а в четверг 22 октября соперники — республиканец Дональд Трамп и демократ, бывший вице-президент США Джозеф Байден проведут заключительные дебаты.

Сергей Мингазов

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