12:30 (мск), источник: РИА Новости
Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию
«В связи с положительным результатом повторного
Помощник главы российского Минздрава рассказал РИА Новости о его самочувствуии:
В ближайшее время будет работать удаленно. Министр чувствует себя хорошо. Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян.
В сентябре в связи с выявлением коронавируса у ее отца уходила на самоизоляцию и работала удаленно другой министр — глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.