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12:30 (мск), источник: РИА Новости

Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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Источник: РИА Новости

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», — сказал Кузнецов.

Помощник главы российского Минздрава рассказал РИА Новости о его самочувствуии:

В ближайшее время будет работать удаленно. Министр чувствует себя хорошо. Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян.

В сентябре в связи с выявлением коронавируса у ее отца уходила на самоизоляцию и работала удаленно другой министр — глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

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