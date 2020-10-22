В Кремле сожалеют из-за новых обвинений США во вмешательстве в выборы

Нацразведка США утверждает, что данные о регистрации избирателей попали в руки Ирана и РФ. По мнению ведомства, эти данные могут использоваться иностранными лицами, чтобы сообщать избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет их доверие к американским выборам.
«С сожалением можем это прокомментировать», — ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать обвинения Вашингтона в адрес России во вмешательстве в президентские выборы.
Обвинения, как уточнил пресс-секретарь президента, «сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны».
«Скорее, это такая дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами», — добавил он.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.