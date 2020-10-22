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14:59 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле сожалеют из-за новых обвинений США во вмешательстве в выборы

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Кремле сожалеют в связи с новыми безосновательными обвинениями в адрес РФ во вмешательство в американские выборы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Нацразведка США утверждает, что данные о регистрации избирателей попали в руки Ирана и РФ. По мнению ведомства, эти данные могут использоваться иностранными лицами, чтобы сообщать избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет их доверие к американским выборам.

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«С сожалением можем это прокомментировать», — ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать обвинения Вашингтона в адрес России во вмешательстве в президентские выборы.

Обвинения, как уточнил пресс-секретарь президента, «сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны».

«Скорее, это такая дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами», — добавил он.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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