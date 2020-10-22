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14:03 (мск), источник: Российская газета

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии

Госдума приняла в первом чтении законопроект кабмина о продлении еще на год, до конца 2023 года заморозки накопительной части пенсии.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть (6% от заработной платы россиян) направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

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Замминистра финансов Антон Дрозов объяснил депутатам, что решение о продлении заморозки позволит обеспечить расходы на индексацию страховых пенсий темпами выше инфляции.

«Не можем оставить пенсионером без пенсии», — отметила, в свою очередь, депутат от «ЕР» Ольга Павлова, отвечая на критику представителей парламентской оппозиции. Она добавила, что пока взвешенного решения по поводу перспективы пенсионных накоплений нет.

Согласно пояснительной записке, в 2023 году взносы на обязательное пенсионное страхование пойдут в полном объеме на страховую пенсию, и это, как подчеркнули в кабмине, не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. «Размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется», — подчеркнули разработчики.

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