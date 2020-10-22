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19:10 (мск), источник: РИА Новости

ЕС расширил санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против двух граждан России и одной организации, который подозревают в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

Источник: РИА Новости

Речь идет о «85-м главном центре спецопераций ГРУ», а также о Дмитрии Бадине и Игоре Костюкове, которых в ЕС считают сотрудниками этого центра. Вслед за Европой об аналогичных мерах объявила Великобритания.

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Как сообщали СМИ, хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку офиса Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку неприятной в контексте развития отношений с Москвой.

В конце мая российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке. Дипломата проинформировали, что федеральное правительство в Брюсселе введет киберсанкции Евросоюза против лиц, ответственных за это «нападение», в том числе гражданина России Дмитрия Бадина: он, по информации ведомства, в 2015 году, будучи сотрудником ГРУ, в составе группы ART28 участвовал во взломе.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Берлин не представил доказательств причастности России к этой атаке.

Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Санкции вводят после единогласного одобрения всех стран-членов.

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