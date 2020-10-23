Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 октябряКрушение на вокзале Монпарнас, основание ОКБ "Туполев" и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
00:05 (мск), источник: Газета.Ру

Песков рассказал о шансе на продление СНВ на год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о появлении надежды на продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений сроком на один год. Об этом он заявил в программе «Большая игра» в эфире Первого канала.

Источник: Reuters

Представитель Кремля добавил, что это создает шанс для России, США и всего мира на реанимацию установленных договоренностей.

По крайней мере, у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам.
Дмитрий Песков

Кроме того, пресс-секретарь выразил надежду, что странам удастся преодолеть «чудовищные разногласия» в вопросе вооружения.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вторая волна в действии: как пандемия влияет на мировую политику
«В планах нет»: Путин исключил повторение тотального карантина
Суд смягчил приговор Ефремову
Муфтий Дамаска погиб при взрыве машины
ЕС расширил санкции против России
В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививок
ЦСКА упустил победу в первом матче группы Лиги Европы
Скрывавшийся 30 лет от полиции китаец узнал, что его не искали
Здоровье
Звезда реалити-шоу пожаловалась на убивающую ее грудь Ее бюст — слишком тяжелый.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Узнаете актера? А теперь посмотрите на жену
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Какие шины опаснее зимой: узкие или широкие?
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Леди
Как организовать идеальное свидание с помощью AliExpress Лови идеи и планируй незабываемые вечера
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь