Песков рассказал о шансе на продление СНВ на год

00:05 (мск), источник: Газета.Ру
Представитель Кремля добавил, что это создает шанс для России, США и всего мира на реанимацию установленных договоренностей.
По крайней мере, у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам.
Кроме того,
Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.