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03:51 (мск), источник: ТАСС

Песков: Россия намерена объяснять свою позицию Западу, но не будет терпеть хамство

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/ — Пресс-секретарь президента признал, что «есть определенные осложнения» в отношениях с Германией.

Источник: AP 2020

Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях, но намерена продолжать разъяснять свою позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Его попросили, в частности, прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые ряд СМИ интерпретировали как заявление о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного диалога.

Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить [свою позицию].
Дмитрий Песков
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В частности, он признал, что «есть определенные осложнения» в отношениях с Германией.

«Есть определенный раздражитель, но работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то элиминировать, все равно надо сообща. И здесь, конечно, мы чуть-чуть разочарованы в связи с тем, что все наши попытки сообща поработать над этим пока не получились», — констатировал представитель Кремля.

Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Россию и Германию объединяют общие интересы и проекты, ФРГ является вторым после Китая торгово-экономическим партнером РФ. «Мы нуждаемся друг в друге», — констатировал Песков, отметив, что Россия намерена последовательно и терпеливо объяснять свою позицию партнерам.

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