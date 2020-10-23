03:51 (мск), источник: ТАСС
Песков: Россия намерена объяснять свою позицию Западу, но не будет терпеть хамство
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/ —
Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях, но намерена продолжать разъяснять свою позицию. Об этом заявил
Его попросили, в частности, прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые ряд СМИ интерпретировали как заявление о возможности прекращения диалога с Евросоюзом
Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить [свою позицию].
В частности, он признал, что «есть определенные осложнения» в отношениях с Германией.
«Есть определенный раздражитель, но работать над тем, чтобы этот раздражитель
Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Россию и Германию объединяют общие интересы и проекты, ФРГ является вторым после Китая