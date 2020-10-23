NYT сообщила о намерении российских хакеров помочь Трампу на выборах

«Официальные лица не объяснили, что, по их мнению, планирует предпринять Россия, однако они считают, что целью операций будет помощь президенту (Дональду) Трампу», — отмечает издание.
По словам собеседников The New York Times, хакеры могут, к примеру, попытаться обострить споры о том, кто победил на выборах, если на них не будет явного победителя.
Источники газеты сообщили, что разведслужбы США сумели через интернет получить доступ к информации о российских хакерах, свидетельствующей о том, что Москва попытается вмешаться в выборы либо до дня голосования, назначенного на 3 ноября, либо сразу после него.
The New York Times отмечает, что американская разведка куда более обеспокоена действиями хакеров из РФ перед выборами в США, нежели кибератаками из Ирана.
Вместе с тем, газета сообщает, что у нее нет информации, указывающей, что хакеры РФ уже пытались влиять на выборы 2020 года, к примеру, изменив в базах данных, информацию о зарегистрированных избирателях.
Днем ранее разведслужбы США сообщили, что Иран, по их данным, уже пытался при помощи хакеров повлиять на американские выборы и поддержать кандидата от демократов Джо Байдена. Российские хакеры, по их информации, собирали данные о зарегистрированных избирателях США, однако пока никак их не использовали.
Выборы в США состоятся 3 ноября. На пост президента претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Также в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.