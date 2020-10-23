Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина

Трамп подчеркнул, что Россия, а также Китай и Украина никогда ему не платили. Байден же, по словам американского лидера, получал деньги от всех трех стран.
«Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле.
Байден, в свою очередь, отверг обвинения оппонента.
«Я ни пенни не взял ни от одного государства», — парировал он.
Ранее сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.
Выборы намечены на 3 ноября. За пост президента борются Трамп и Байден. Кроме того будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.