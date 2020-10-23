Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
12Беспорядки в Бишкеке
05:13 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден получал деньги от России через Владимира Путина.

Источник: AFP 2020

Трамп подчеркнул, что Россия, а также Китай и Украина никогда ему не платили. Байден же, по словам американского лидера, получал деньги от всех трех стран.

«Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле.

Читайте также
ФБР не нашло в переписке сына Байдена связей с Россией

Байден, в свою очередь, отверг обвинения оппонента.

«Я ни пенни не взял ни от одного государства», — парировал он.

Ранее сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.

Выборы намечены на 3 ноября. За пост президента борются Трамп и Байден. Кроме того будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Суд смягчил приговор Ефремову
Малышева назвала 'суперпродукты' против коронавируса
Перу отказалось от вакцины от COVID после смерти добровольца
Песков: Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада
ЕС расширил санкции против России
Скрывавшийся 30 лет от полиции китаец узнал, что его не искали
Площадь нефтяного пятна в Находке составила почти 35 тыс. кв. м
Муфтий Дамаска погиб при взрыве машины
Новости партнеров
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Популярные темы на «Детях»
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 856
Моменты советского воспитания, которые могут удивить современных мам 790
Отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в доходах 632
А покажите ваши кухни))) 534
Новости партнеров
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Все больше политиков убеждены: Запад сам устроил "отравление" блогера
После истории с "отравлением" блогер полностью потерял независимость
Следствие выяснило, откуда в деле об "отравлении" блогера взялась бутылка
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь