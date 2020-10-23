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08:09 (мск), источник: Интерфакс

И Трамп, и Байден уверены, что Россия не хочет их победы на выборах

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил о получении данных от американской нацразведки о том, что Россия и Иран не хотят его переизбрания.

Источник: AFP 2020

«Он (глава нацразведки Джон Рэтклифф — ИФ) сказал, что обе эти страны хотят, чтобы я проиграл», — заявил Трамп на дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.

Байден со своей стороны также выразил уверенность, что Россия не хочет его победы на президентских выборах.

Россия хочет удостовериться, что я не стану президентом… потому они знают, что я хорошо знаю их.
Джо Байден

По словам Байдена, в случае его избрания президентом США «любая страна, вмешивающаяся в наши выборы, заплатит за это», — заявил кандидат от демократов.

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Также в ходе дебатов Трамп обвинил Байдена в получении 3,5 млн долларов от России.

«Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал», — заявил Трамп.

Байден отверг обвинения и упрекнул Трампа в том, что тот более 20 лет не публиковал свои налоговые декларации.

«Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной», — сказал он.

Кроме того, Байден раскритиковал Трампа за попытки наладить личные отношения с лидерами стран-«разбойников»: Россией, Китаем, КНДР.

При этом, по его мнению, действующий президент портит отношения с традиционными союзниками Вашингтона.

Трамп парировал, что «поладить с лидерами других стран — это хорошо, а не плохо». На это Байден ответил, что «у нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не захватил Европу».

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Байден раскритиковал подход Трампа к ядерной проблеме КНДР, заявив, что если бы этим занимался он, то стал бы садиться за стол переговоров только в обмен на обещание Пхеньяна сокращать свой ядерный арсенал.

Трамп констатировал, что за восемь лет, в течение которых Байден был вице-президентом США, Вашингтону ничего не удалось сделать для решения проблемы Северной Кореи.

В США в ночь на пятницу проходят финальные дебаты кандидатов в президенты.

Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября.

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