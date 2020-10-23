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08:33 (мск), источник: ТАСС

Заключительный раунд дебатов Трампа и Байдена. Главное

Действующий президент США и бывший вице-президент дискутировали полтора часа, при этом Трамп говорил почти на три с половиной минуты дольше своего оппонента.

В ходе теледебатов участники обсудили шесть тем. По окончании Трамп и Байден ушли со сцены конференц-зала Университета Белмонт, не попрощавшись.

Заявления Трампа

Американский президент заявил, что Штаты объявят о готовности своей вакцины от коронавируса в течение недель. При этом речь идет о 100 млн доз при получении препарата.

Трамп также отметил, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с COVID-19 в стране.

При этом, по его мнению, тотальные санитарные ограничения вводить нельзя, несмотря на опасность заболевания. Трамп также указал, что Байден, «практически ничего не сделал» для борьбы с пандемией.

В ответ на обвинения своего соперника действующий лидер сообщил, что никогда не получал никаких денег от России. Трамп при этом подчеркнул, что по мнению разведки США, Россия и Иран хотят его поражения на выборах. Он также вновь утверждал, что Байден получил от РФ $3,5 млн. По его словам, эти средства якобы поступили «через президента России Владимира Путина, потому что Байден был дружен с бывшим мэром Москвы».

Говоря про отношения с КНДР, американский лидер заявил, что налаживание им рабочих отношений с Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны между США и республикой. По словам Трампа, экс-президент Барак Обама во время беседы с ним перед инаугурацией в 2017 году назвал ситуацию вокруг КНДР «самой большой проблемой» США.

Трамп также заявил, что заплатил десятки миллионов долларов в качестве налоговых отчислений раньше срока, поэтому утверждения СМИ о том, что в 2016 и 2017 годах он выплатил лишь $1,5 тыс., не соответствуют действительности.

Республиканец назвал «очередным надувательством» утверждения демократов о том, что Россия якобы могла быть причастна к утечке данных с ноутбука сына Байдена. Трамп ранее обвинял Байдена во лжи относительно того, что тот никогда не говорил со своим сыном о его деловых связях.

Президент назвал своего соперника коррумпированным политиком.

Президент считает, что он последний, кого можно назвать расистом, и заверил, что «со времен Авраама Линкольна никто не сделал столько для чернокожих».

Республиканец предупредил, что победа его соперника на выборах грозит уничтожением американской нефтяной отрасли и превращением США в страну третьего мира. Президент также назвал своей заслугой спасение американского нефтяного сектора несколько месяцев назад, когда цены на топливо пережили резкое падение.

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Заявления Байдена

Байден заявил, что Трамп недостоин быть президентом после стольких смертей в США от вируса.

Кандидат демократов в президенты в случае победы на выборах также пообещал заставить Россию, Иран и Китай поплатиться за приписываемое им вмешательство в американские избирательные процессы. Он также назвал адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани «марионеткой России».

При этом политик заметил, что никогда не получал денежные выплаты из-за рубежа. Трампа же он упрекнул в том, что тот якобы получает средства от России и Китая. Байден утверждал, что у американского лидера есть в Китае бизнес и секретный банковский счет и что он выплатил в Китае налогов на сумму в 50 раз больше, чем в США.

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Кандидат на пост президента от демократов рассказал, при каких условиях согласился бы встретиться с Ким Чен Ыном. По словам Байдена, это произойдет, если Северная Корея сократит свой ядерный потенциал. При этом политик назвал северокорейского лидера бандитом.

Джозеф Байден подчеркнул, что его сын Хантер в контактах за рубежом «не делал ничего неэтичного». Речь идет о деятельности Хантера в украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Байден намерен предоставить гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов. Он также пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты «смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства».

Политик заявил, что системный расизм в США еще не изжит, но заверил, что у него есть конкретный план, позволяющий преодолеть эту проблему.

Кандидат от демократов выступил за перевод США на возобновляемые источники энергии и против субсидий нефтянке.

Он также рассказал, что намерен заставить Китай «играть по правилам», отметив, что по вине ЦТрампа дефицит в торговле с республикой вырос, а не уменьшился.

О выборах

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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