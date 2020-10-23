08:33 (мск), источник: ТАСС
Заключительный раунд дебатов Трампа и Байдена. Главное
Действующий президент США и бывший
В ходе теледебатов участники обсудили шесть тем. По окончании Трамп и Байден ушли со сцены
Американский президент заявил, что Штаты объявят о готовности своей вакцины от коронавируса в течение недель. При этом речь идет о 100 млн доз при получении препарата.
При этом, по его мнению, тотальные санитарные ограничения вводить нельзя, несмотря на опасность заболевания. Трамп также указал, что Байден, «практически ничего не сделал» для борьбы с пандемией.
В ответ на обвинения своего соперника действующий лидер сообщил, что никогда не получал никаких денег от России. Трамп при этом подчеркнул, что по мнению разведки США, Россия и Иран хотят его поражения на выборах. Он также вновь утверждал, что Байден получил от РФ $3,5 млн. По его словам, эти средства якобы поступили «через президента России Владимира Путина, потому что Байден был дружен с бывшим мэром Москвы».
Говоря про отношения с КНДР, американский лидер заявил, что налаживание им рабочих отношений с Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны между США и республикой. По словам Трампа,
Республиканец назвал «очередным надувательством» утверждения демократов о том, что Россия якобы могла быть причастна к утечке данных с ноутбука сына Байдена. Трамп ранее обвинял Байдена во лжи относительно того, что тот никогда не говорил со своим сыном о его деловых связях.
Президент считает, что он последний, кого можно назвать расистом, и заверил, что «со времен Авраама Линкольна никто не сделал столько для чернокожих».
Республиканец предупредил, что победа его соперника на выборах грозит уничтожением американской нефтяной отрасли и превращением США в страну третьего мира. Президент также назвал своей заслугой спасение американского нефтяного сектора несколько месяцев назад, когда цены на топливо пережили резкое падение.
Байден заявил, что Трамп недостоин быть президентом после стольких смертей в США от вируса.
Кандидат демократов в президенты в случае победы на выборах также пообещал заставить Россию, Иран и Китай поплатиться за приписываемое им вмешательство в американские избирательные процессы. Он также назвал адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани «марионеткой России».
При этом политик заметил, что никогда не получал денежные выплаты
Кандидат на пост президента от демократов рассказал, при каких условиях согласился бы встретиться с Ким Чен Ыном. По словам Байдена, это произойдет, если Северная Корея сократит свой ядерный потенциал. При этом политик назвал северокорейского лидера бандитом.
Джозеф Байден подчеркнул, что его сын Хантер в контактах за рубежом «не делал ничего неэтичного». Речь идет о деятельности Хантера в украинской энергетической компании Burisma Holdings.
Байден намерен предоставить гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов. Он также пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты «смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства».
Кандидат от демократов выступил за перевод США на возобновляемые источники энергии и против субсидий нефтянке.
Он также рассказал, что намерен заставить Китай «играть по правилам», отметив, что по вине ЦТрампа дефицит в торговле с республикой вырос, а не уменьшился.
Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и