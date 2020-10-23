10:10 (мск), источник: ТАСС
Алексея Волина освободили от должности замглавы Минцифры
Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова.
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/.
«Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Там уточняется, что ранее Черкесова работала в администрации президента.
Другим распоряжением председатель правительства освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, который был замминистра с июля 2012 года. После ухода из ведомства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, сообщили в кабмине.
Отмечается, что под непосредственным руководством Волина в России был успешно реализован масштабный проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат. В результате 60 млн человек получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трех. «Были достигнуты серьезные результаты в борьбе с
Волин награжден орденом Почета, медалью Совета безопасности РФ «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».