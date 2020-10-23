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10:10 (мск), источник: ТАСС

Алексея Волина освободили от должности замглавы Минцифры

Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, отвечавшего за развитие медиаотрасли и интернета. Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

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«Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что ранее Черкесова работала в администрации президента.

Другим распоряжением председатель правительства освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, который был замминистра с июля 2012 года. После ухода из ведомства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, сообщили в кабмине.

Отмечается, что под непосредственным руководством Волина в России был успешно реализован масштабный проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат. В результате 60 млн человек получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трех. «Были достигнуты серьезные результаты в борьбе с интернет-пиратством — объем поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза, — добавили в пресс-службе правительства РФ. — Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Волин награжден орденом Почета, медалью Совета безопасности РФ «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».

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