12:12 (мск), источник: РИА Новости
Три американских города подали в суд на администрацию Трампа
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти
Иск подан в федеральный окружной суд Вашингтона. Как сообщил глава департамента юстиции
В иске утверждается, что действия руководства страны идут вразрез с полномочиями конгресса и властями штатов и угрожают получению федеральных средств.
«Это аморально, неприемлемо с правовой точки зрения и противоречит конституции, мы будем с этим бороться», — заявил мэр
На этой неделе министерство юстиции США признало
Ранее Трамп подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками. Трамп уточнил, что эти меры должны коснуться Сиэтла, Портленда,