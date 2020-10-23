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12:12 (мск), источник: РИА Новости

Три американских города подали в суд на администрацию Трампа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла подали иск к администрации президента США Дональда Трампа, которая признала их городами, руководство которых допускает анархию, насилие и уничтожение имущества, сообщает телеканал CNN.

Источник: РИА Новости

Иск подан в федеральный окружной суд Вашингтона. Как сообщил глава департамента юстиции Нью-Йорка Джим Джонсон, власти трех городов обратились в судебные органы сейчас, потому что администрация Трампа приняла «конкретные шаги» и начала включать определение, касающееся анархии, в заявки на получение правительственных субсидий.

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В иске утверждается, что действия руководства страны идут вразрез с полномочиями конгресса и властями штатов и угрожают получению федеральных средств.

«Это аморально, неприемлемо с правовой точки зрения и противоречит конституции, мы будем с этим бороться», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

На этой неделе министерство юстиции США признало Нью-Йорк, Портленд и Сиэтл городами, власти которых допускают анархию, беззаконие, насилие и уничтожение имущества.

Ранее Трамп подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками. Трамп уточнил, что эти меры должны коснуться Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона.

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