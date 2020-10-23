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14:40 (мск), источник: Интерфакс

В Женеве подписали соглашение о постоянном перемирии в Ливии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Представители сторон межливийского конфликта достигли исторического соглашения о введении постоянного режима прекращения огня, сообщило отделение ООН в Женеве.

Источник: РИА "Новости"

В ООН соглашение оценили как важный поворотный момент в продвижении к миру и стабильности в Ливии. Других деталей пока не сообщается, известно лишь, что церемония подписания соглашения состоялась в Женеве в пятницу утром.

Гендиректор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая сообщила в твиттере, что присутствовала «на церемонии подписания исторического соглашения о прекращении огня по итогам четвертого раунда переговоров ливийского совместного военного комитета во Дворце Наций в Женеве».

«Отделение ООН в Женеве привержено поддержке глобальных усилий для достижения мира и безопасности для всех и везде», — отметила Валовая.

Ранее на этой неделе спецпосланник ООН по Ливии Стефани Уильямс сообщила, что в рамках нынешнего раунда переговоров стороны конфликта достигли соглашения об открытии воздушного пространства и снятии ограничений при наземном передвижении внутри страны. По ее словам, участники встречи также согласились поддерживать «нынешнее состояние спокойствия на передовых и избегать любой эскалации».

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Четвертый раунд переговоров по межливийскому урегулированию проходит в Женеве с 10 по 24 октября.

Прежний раунд переговоров между противоборствующими в Ливии сторонами состоялся в сентябре в Каире. Тогда участники переговоров выразили готовность регулярно проводить очные встречи для обсуждения деталей снижения напряженности в регионе. Они также приняли решение освободить лиц, задержанных в ходе военных операций, и более детально обсудить роль службы охраны нефтяных объектов на территории страны на следующих встречах.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт — Аль-Джуфра, которая считается воротами к «нефтяному полумесяцу» Ливии.

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