«Трамп готовится к публичному увольнению 3 ноября, и он это знает»: что говорят эксперты о последних дебатах

По данным опроса CNN, в котором приняли участие 585 зарегистрированных избирателей, за победу Байдена на дебатах проголосовали 53%, за Трампа — 39%. Также 73% зрителей считают, что критика Байдена в адрес Трампа была справедливой. А вот критику действующего президента в адрес своего оппонента поддержали половина опрошенных.
Такой результат для Трампа стал лучшим, чем на первых дебатах в конце сентября. Тогда победу Байдену отдали 60% зрителей, а глава государства получил только 28%.
При этом, отмечает CNN, вторые дебаты не сильно изменили позиции кандидатов в глазах избирателей. Так, у Байдена цифра одобрения стабильно держится на 55%-56%, у Трампа — 41%-42%.
Многие журналисты и эксперты заметили, что на последних дебатах Трамп вел себя более спокойно. Однако, в обзорном материале New York Times, эксперты отметили, что эта реакция стала слишком запоздалой, чтобы обеспечить президенту «толчок в гонке» на переизбрание.
Ничего не изменилось. Он не вел себя как слон в посудной лавке. Это не значит, что он выиграл дебаты.
Мэтью Даудбывший главный помощник президента Джорджа Буша
По словам политического аналитика Чарли Кука, хорошая новость для Трампа — он выступил лучше, чем на первых дебатах. Но плохая новость в том, что президент отстает на десять очков и ничего не может с собой поделать. «Гонка не изменилась», — добавил эксперт.
Эксперты NBC News считают, что спокойное поведение Трампа на дебатах было рассчитано на то, что Байден может совершить оговорку во время выступления, за которую можно будет ухватиться для атаки. Однако кандидат от демократов такую ошибку не совершил.
По мнению директора института политической коммуникации университета Миссури Митчелла МакКинни, президент извлек урок из опросов после первых дебатов, но они поместили его «в ящик». Поэтому, уверен МакКинни, Трамп сдерживал себя, но из-за этого не выглядел «настоящим Дональдом Трампом».
Говоря о позиции Байдена эксперт отметил, что тот оказался подготовлен к атакам Трампа на него и его семью. При этом бывший вице-президент взял стратегию Барака Обамы, что он будет президентом «не красных и синих штатов, а Соединенных Штатов». Самое главное, подчеркивает МакКинни, Байден сумел избежать грубых ошибок и оплошностей.
Демократ Майкл Старр Хопкинс, участвовавший в президентских кампаниях Обамы, Хиллари Клинтон и Джона Делейни, рассказал Politico, что Байден не сдвинулся с мертвой точки, однако определенно выглядел подготовленным и энергичным. Говоря о Трампе, Хопкинс отметил, что сейчас не 2016 год и президент не может полагаться на чудеса в последнюю минуту.
«Трамп готовится к публичному увольнению 3 ноября, и он это знает», — добавил он.
Политический стратег-республиканец Бет Хансен считает, что на несмотря на неоднократные попытки Трампа атаковать семью Байдена обвинениями в коррупции, кандидат от демократов оставался сосредоточенным. «Президент не использовал время своего ответа, чтобы рассказать о своих достижениях в экономике, что, возможно, является его самой сильной проблемой с избирателями», — отметил Хансен.
За последними дебатами из Нью-Йорка вместе с экспертами следил директор информационной службы RTVI Станислав Кучер. По его мнению, «хамства» между дебатами было меньше, а вот обвинений в адрес друг друга гораздо больше.
Профессор Университета Мемфиса и историк Андрей Знаменский также подчеркнул, что прошедшие дебаты были «цивилизованными». По его мнению, благодарить за это стоит журналистку телеканала CBS Кристен Уэлкер, которая модерировала дебаты и задавала кандидатам равновеликие вопросы. Также на цивилизованность дебатов повлияло новое правило — отключение микрофона во время речи оппонента.