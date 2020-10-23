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15:12 (мск), источник: Lenta.Ru

США подготовили России свое предложение по договору о ядерном арсенале

США подготовили России предложение по Договору о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Если предположить, что мы сможем договориться о подходящей проверке по замораживанию ядерного потенциала, я думаю, мы сможем заключить сделку. (…) Я думаю, мы что-нибудь сформулируем в ближайшее время», — сказал представитель Вашингтона. Он добавил, что в переговорах о ядерном арсенале особенно важны детали.

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Ранее Россия пригрозила США отказаться от своего предложения по заморозке ядерных арсеналов на год для дальнейших переговоров. По словам замминистра МИД Сергея Рябкова, Москва может пересмотреть свою позицию по вопросу ядерного оружия в зависимости от того, как будет ввести себя американская сторона. Он также подчеркнул, что Россия не будет выполнять никаких дополнительных требований Вашингтона для продления СНВ-3.

Ранее министры обороны НАТО поддержали продление СНВ-3 между Россией и США на год. Как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО поддерживает переговоры двух стран о продлении действия договора и приветствует достигнутый за последние дни в этом вопросе прогресс.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». О’Брайен назвал его провальным.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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