Путин попросил регионы действовать аккуратно с ограничениями из-за COVID

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля. Во вступительной речи он затронул вопросы обеспечения роста экономики, стабильности цен, роста доходов граждан, развития бизнеса.
На бизнесе сказывается обстановка с коронавирусом, сказал президент, отметив, что регионы пока «стараются не вводить жестких карантинных ограничений».
Путин призвал в этом направлении «действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории». Необходимо и обеспечить безопасность людей, и минимизировать последствия пандемии для экономики, добавил он.
«По ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе—сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост», — отметил президент.
В то же время он добавил, что экономика в целом «еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему», и власти должны иметь наготове «механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса».
В последний месяц в России растет число заразившихся коронавирусом.
Если 25 сентября суточный прирост заболевших превысил 7 тыс. человек, то 23 октября он оказался более 17 тыс. Также в октябре было зарегистрировано несколько рекордов по числу смертей от коронавируса. 21 октября в стране зафиксировали 317 летальных исходов.
Несмотря на ухудшение обстановки с COVID-19, Путин заверил, что власти не планируют вводить тотальных ограничений. По его словам, медики научились бороться с коронавирусом, также появились препараты, медикаменты и вакцины. Президент отметил, что главным в борьбе с пандемий должно стать продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения и соблюдение профилактических мер.
На фоне роста числа заболевших российские регионы возвращаются к ограничениям, но избегают жестких ограничений. Среди рекомендаций и требований — самоизоляция для пожилых людей, которые находятся в группе риска по COVID-19; переход сотрудников на удаленную работу; ограничения на проведение массовых мероприятий и на работу заведений общепита и развлекательных заведений.