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18:58 (мск), источник: Ведомости

Тихановская призвала решить вопрос с выборами до Нового года

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что новые президентские выборы в республике должны быть назначены до конца текущего года.

Источник: Reuters

«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской, опубликованной в ее Telegram-канале.

По официальным данным ЦИК, на состоявшихся 9 августа президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко — 80,08%. Оппозиция, возглавляемая Тихановской, обвинила действующую власть в «фальсификации» итогов выборов. Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста.

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7 октября© Ньюстюб
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