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19:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Госсекретарь США встретился с главами МИД Армении и Азербайджана

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились в Вашингтоне с государственным секретарем США Майклом Помпео. Руководитель азербайджанского МИДа, по сообщению Баку, предоставил господину Помпео сведения о том, что Армения вербует иностранных наемников для участия в конфликте.

Источник: AFP 2020

«Министр обсудил с коллегой последнюю ситуацию в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, предоставил подробную информацию о деструктивной политике армянской стороны, целенаправленном обстреле мирного населения Азербайджана, массовой вербовке наемников и террористов из-за границы и других вопросах», — передает «РИА Новости» заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила в Facebook, что состоялась встреча господина Мнацаканяна с госсекретарем США, но не уточнила ее подробностей.

Господин Помпео обозначил позицию США по конфликту перед началом встреч.

«Это сложная дипломатическая ситуация, — сказал господин Помпео журналистам (цитата по AFP). — Мы сохраняем точку зрения, которую разделяют практически все европейские страны и по которой правильным будет прекратить конфликт и попросить их (Армении и Азербайджану. — “Ъ”) о деэскалации».

По словам господина Помпео, дипломатического и приемлемого для всех решения конфликта в Нагорном Карабахе можно достичь только тогда, когда ни одна страна не будет оказывать участникам конфликта поддержку, поставлять им топливо или системы вооружений.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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