Госсекретарь США встретился с главами МИД Армении и Азербайджана

«Министр обсудил с коллегой последнюю ситуацию в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, предоставил подробную информацию о деструктивной политике армянской стороны, целенаправленном обстреле мирного населения Азербайджана, массовой вербовке наемников и террористов из-за границы и других вопросах», — передает «РИА Новости» заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила в Facebook, что состоялась встреча господина Мнацаканяна с госсекретарем США, но не уточнила ее подробностей.
Господин Помпео обозначил позицию США по конфликту перед началом встреч.
«Это сложная дипломатическая ситуация, — сказал господин Помпео журналистам (цитата по AFP). — Мы сохраняем точку зрения, которую разделяют практически все европейские страны и по которой правильным будет прекратить конфликт и попросить их (Армении и Азербайджану. — “Ъ”) о деэскалации».
По словам господина Помпео, дипломатического и приемлемого для всех решения конфликта в Нагорном Карабахе можно достичь только тогда, когда ни одна страна не будет оказывать участникам конфликта поддержку, поставлять им топливо или системы вооружений.