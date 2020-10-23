22:41 (мск), источник: РИА Новости
США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США ввели санкции против российского Центрального
Как утверждает ведомство, исследовательский институт «связан с разрушительным вредоносным программным обеспечением для взлома Triton».
«Хакерская программа Triton, также известная как TRISIS и HatMan по сообщениям из открытых источников, была прицельно разработана, чтобы атаковать и манипулировать системами индустриальной безопасности», — говорится на сайте Министерства финансов.
«Разработка и использование ПО Triton против наших партнеров особенно беспокоит с учетом причастности российских властей к враждебным и опасным действиям в киберпространстве», —отмечается в сообщении.
Как заявили в Минфине, в 2017 году ЦНИИ химии и механики якобы отвечал за создание «специализированных средств, которые позволили провести» кибератаку на американский нефтехимический комплекс.
В ведомстве отметили, что ограничения наложили в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
ЦНИИХИМ основан в 1894 году, работает в сфере государственной обороны и безопасности и разрабатывает наукоемкую продукцию двойного и гражданского назначения.
Вашингтон продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Как отмечал посол в США Анатолий Антонов, Штаты уже наложили ограничительные меры на 350 физических и 500 юридических российских лиц, а в американском конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 подобных законопроектов. По словам президента России Владимира Путина, при администрации Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций.
Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях
При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О’Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США «ищут другие места», где смогут «продемонстрировать недовольство».