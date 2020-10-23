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22:41 (мск), источник: РИА Новости

США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики, сообщил американский Минфин.

Источник: РИА Новости

Как утверждает ведомство, исследовательский институт «связан с разрушительным вредоносным программным обеспечением для взлома Triton».

«Хакерская программа Triton, также известная как TRISIS и HatMan по сообщениям из открытых источников, была прицельно разработана, чтобы атаковать и манипулировать системами индустриальной безопасности», — говорится на сайте Министерства финансов.

По информации ведомства, в последние годы программа Triton применялась против партнеров США на Ближнем Востоке, а стоящие за ней хакеры «сканировали и прощупывали американские объекты».

«Разработка и использование ПО Triton против наших партнеров особенно беспокоит с учетом причастности российских властей к враждебным и опасным действиям в киберпространстве», —отмечается в сообщении.

Как заявили в Минфине, в 2017 году ЦНИИ химии и механики якобы отвечал за создание «специализированных средств, которые позволили провести» кибератаку на американский нефтехимический комплекс.

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В ведомстве отметили, что ограничения наложили в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

ЦНИИХИМ основан в 1894 году, работает в сфере государственной обороны и безопасности и разрабатывает наукоемкую продукцию двойного и гражданского назначения.

Санкции против России

Вашингтон продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Как отмечал посол в США Анатолий Антонов, Штаты уже наложили ограничительные меры на 350 физических и 500 юридических российских лиц, а в американском конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 подобных законопроектов. По словам президента России Владимира Путина, при администрации Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций.

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Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Он предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые якобы «замешаны в открытом нарушении международного права», в том числе в «отравлении» основателя Фонда борьбы с коррупцией. Кроме того, в сентябре Вашингтон наложил рестрикции на восемь граждан России и выходцев из нее, а также на семь компаний из трех стран — это решение в Минфине США объяснили борьбой с «сетью связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина».

При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О’Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США «ищут другие места», где смогут «продемонстрировать недовольство».

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