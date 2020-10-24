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00:38 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Армении назвал очень продуктивными переговоры в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/ — Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал очень продуктивными переговоры в Вашингтоне по карабахскому урегулированию.

Источник: AFP 2020

«У нас были очень продуктивные встречи утром, и мы продолжим нашу совместную работу над тем, чтобы найти путь, с помощью которого мы сможем достичь очень конкретных и очень важных целей: установления режима прекращения огня, возврата к мирному урегулированию», — сказал он, выступая в пятницу в вашингтонском Атлантическом совете.

Официальный Ереван считает, что между РФ, США и Францией имеется единство по Нагорному Карабаху.

«Что очень-очень важно, усилия США в очень значительной степени консолидированы с совместными усилиями сопредседателей Минской группы: Франции, России. Это один из форматов, в которых эти три страны в значительной степени едины в своих усилиях и в значительной степени скоординированы и консолидированы», — убежден министр.

Зограб Мнацаканян также заявил, что на международных переговорах обсуждаются пути обеспечения немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе.

«Мы продолжим нашу работу по поиску путей продвижения очень важных и конкретных целей: установления прекращения огня, возвращения к мирному урегулированию», — сказал он, выступая в ходе видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

«На переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео, равно как с другими коллегами, друзьями из Госдепартамента и за его пределами, мы рассматриваем пути того, как мы можем достичь и установить без промедлений немедленное прекращение огня и вернуться к мирному урегулированию. Усилия США очень важны касательно консолидации совместной работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Франции, России и США», — отметил министр.

Мнацаканян ранее провел встречи с госсекретарем США Майклом Помпео и помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Американские официальные лица провели аналогичные переговоры и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

Идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе рассматривается, это путь к консолидации режима прекращения огня, заявил Мнацаканян.

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