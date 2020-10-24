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05:26 (мск), источник: РИА Новости

Антонов прокомментировал санкции США против российского НИИ

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Москва считает нелегитимными введенные США санкции против российского Центрального института химии и механики, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА Новости

США объявили о введении санкций против этого института вечером в пятницу, обвинив его в разработке вредоносного программного обеспечения для взлома Triton. Как утверждает американский минфин, эта программа в последние годы применялась против партнеров США на Ближнем Востоке, а стоящие за ней хакеры «сканировали и прощупывали американские объекты».

«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП “Центральный научно-исследовательский институт химии и механики”. Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций», — говорится в заявлении посла, опубликованном в Facebook.

Антонов напомнил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере.

Вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений.
Анатолий Антонов

Посол вновь призвал США «отказаться от порочной практики голословных нападок». «Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин», — заключил Антонов.

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Санкции против России

Вашингтон продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Как отмечал посол в США Анатолий Антонов, Штаты уже наложили ограничительные меры на 350 физических и 500 юридических российских лиц, а в американском конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 подобных законопроектов. По словам президента России Владимира Путина, при администрации Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций.

Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Он предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые якобы «замешаны в открытом нарушении международного права», в том числе в «отравлении» основателя Фонда борьбы с коррупцией. Кроме того, в сентябре Вашингтон наложил рестрикции на восемь граждан России и выходцев из нее, а также на семь компаний из трех стран — это решение в Минфине США объяснили борьбой с «сетью связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина».

При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О’Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США «ищут другие места», где смогут «продемонстрировать недовольство».

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