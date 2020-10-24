Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
15Названы победители Aerial Photography Awards
12Беспорядки в Бишкеке
10:01 (мск), источник: Lenta.Ru

В США назвали главное оружие НАТО против России

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II благодаря малозаметности и оснащению разнообразными датчиками в отчете корпорации RAND называется единственным самолетом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае возможного конфликта в Европе, сообщает Defense News.

Источник: AP/ВВС США

Из представленных материалов следует, что данное оружие в ближайшей перспективе станет главным истребителем в Европе, в задачи которого входит противодействие России. «Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения», — уверены в RAND.

Новость
Американцы вооружились нечувствительной к погодным условиям планирующей бомбой

В отчете говорится, что истребители пятого поколения смогут проникать через российские системы противовоздушной обороны, тем самым «внося значительный боевой вклад с первых часов». Согласно RAND, подобный конфликт может возникнуть, если Москва, пользуясь региональным дисбалансом, попытается «оккупировать какую-либо часть территории НАТО».

В корпорации обращают внимание, что возможности по прорыву российской ПВО боевой авиацией европейских стран, не располагающих истребителями пятого поколения, в частности, Франции и Германии, ограничены.

В марте крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II. В январе корпорация пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70−90 процентов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).

Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.

 Си Цзиньпин призвал китайских солдат быть готовыми к войне
Раскрыты подробности непубличной жизни Бориса Моисеева
Антонов прокомментировал санкции США против российского НИИ
Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с коронавирусом
Киев признал невозможность возобновить производство «Русланов»
Нурмагомедов — Гэтжи. Еще один «яркий момент» в карьере Хабиба?
Геофизический союз из США извинился перед российскими учеными
Когда заболеваемость коронавирусом может пойти на спад
Gnezdo.ru
5 верных признаков, что у вас в роду были дворяне
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Не забыли актера? А теперь посмотрите на жену
Не забыли Миледи? Какая она в реальной жизни
Горячие темы на Авто
Сразу предупреждаю. Тяжёлая тема. Извините заранее. 384
Родила царица в ночь - не то сына, не то дочь. 353
Первый пошёл 128
С Днём Гаражиста! 99
Кино
Умерла 101-летняя актриса, с которой рисовали Белоснежку Мардж Чэмпион скончалась в среду, 21 октября
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 228
Поддержите или посоветуйте. 178
А вы когда голову моете? Или конфликт с соседями из-за фена. 168
Ребенок не развивается согласно возрасту 116
Новости партнеров
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Что в колонии происходит с такими, как Михаил Ефремов
Смертельная болезнь Харатьяна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь