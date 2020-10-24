09:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом
У президента Польши Анджея Дуды выявлен коронавирус COVID-19, сообщил
По его словам, господин Дуда чувствует себя хорошо.
«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал господин Спихальский в Twitter.
В Польше с начала пандемии выявлено более 214 тыс. зараженных, более 4 тыс. умерли. 23 октября правительство ввело новые меры по борьбе с COVID-19. На две недели закрываются заведения общепита, они смогут работать только на вынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Также запрещено собираться более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.