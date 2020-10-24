Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 октябряПервый футбольный матч в России, день рождения Аркадия Райкина, катастрофа на Байконуре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
10:18 (мск), источник: Известия

Названа дата досрочных выборов президента Киргизии

Досрочные выборы президента Киргизии пройдут 10 января. Об этом в субботу, 24 октября, на заседании сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Нуржан Шайлдабекова.

Источник: РИА "Новости"

«Членами ЦИК определена дата проведения досрочных выборов президента страны, выборы состоятся 10 января 2021 года», — приводит ее слова «Интерфакс».

Видео
Глава МИД Киргизии заявил, что политические процессы в стране «вернулись в правовое поле»

Шайлдабекова отметила, что по закону досрочные выборы президента должны состояться до 16 января 2021 года.

«Так как парламент не объявил дату досрочных выборов президента, они считаются назначенными с 23 октября. По закону они должны быть проведены до 16 января 2021 года в ближайшее воскресенье к этой дате. Следовательно, таким днем является 10 января», — также заявила она.

23 октября глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва удовлетворена стабилизацией обстановки в Киргизии.

22 октября президент России Владимир Путин назвал события в республике бедой киргизского народа. По словам главы государства, Москва не вмешивается в ситуацию и надеется на ее нормализацию.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, 15 октября покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. С 15 октября протесты прекратились.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кружковая порука: как школы Москвы отказываются от секций
За закрытыми дверями: готовы ли российские интернаты ко второй волне
Алиев заявил о готовности к переговорам при соблюдении перемирия
В США назвали главное оружие НАТО против России
Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с коронавирусом
Нурмагомедов — Гэтжи. Еще один «яркий момент» в карьере Хабиба
Жители 130 стран показали, каким хотят видеть мир (фото)
Киев признал невозможность возобновить производство «Русланов»
Экс-тренер «Анжи» оценил выступление Кокорина в «Спартаке»
Здоровье
Врач назвала самый полезный перекус после 18:00 Он может включать, например, киви.
Hi-Tech
Xiaomi показала умную суперкровать. Цена впечатляет Еще одно умное устройство бренда
Новости партнеров
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Популярные темы на «Детях»
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 250
Поддержите или посоветуйте. 182
Как все прошло у вас? Поделитесь, успокойте 96
У меня погиб кот 60
Новости партнеров
Табличка на могиле Скобцевой удивила поклонников
Что в колонии происходит с такими, как Михаил Ефремов
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
Как в СССР скрестили гориллу с человеком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь