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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден оказался самым расточительным кандидатом в истории США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оказался самым расточительным претендентом на высший пост в государстве за всю историю. Об этом свидетельствует исследование компании Advertising Analytics, пишет The Hill.

Источник: AP 2020

Только на телевизионную рекламу бывший вице-президент истратил более чем 582 миллиона долларов за последний год. При этом за последнюю неделю траты составили 45 миллионов долларов. На оставшиеся десять дней у кандидата от демократов остается оплаченного времени на телевидении еще на 57 миллионов.

Расходы его соперника от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, оказались куда ниже. Они составили 342 миллиона долларов, причем за последние два года.

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За последнюю неделю обе стороны вложили в телерекламу и рекламу в интернете 160 миллионов долларов, причем Трамп потратил немного больше, чем Байден, на продвижение в Facebook и Google — 14 миллионов против 12,7 миллиона. Республиканцы и демократы вместе со своими сторонниками оплачивали более 100 тысяч объявлений с начала октября.

Выборы в США состоятся 3 ноября. Помимо президента, на них будут избирать Палату представителей, треть Сената, губернатора 13 штатов и территорий.

Опросы показывают, что преимущество Байдена усиливается перед датой выборов. Так, по данным CNN, отрыв достиг 16 процентных пунктов — 57 процентов против 41-го. Однако Трамп утверждает, что опросы не отражают реальной картины. На предвыборном митинге во Флориде он выразил уверенность, что вновь, как и четыре года назад, посрамит конкурентов.

Последние дебаты между демократом и республиканцем прошли 23 октября. На них оба кандидата утверждали, что Россия хочет победы конкурента, а также открещивались от каких-либо связей с Москвой.

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