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15:24 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган выразил удовлетворение успехами азербайджанской армии в Карабахе

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и выразил удовлетворение тем, что армия Азербайджана «освобождает свои земли от оккупации».

Источник: РИА Новости

«Утром у меня был телефонный разговор с Алиевым. Сейчас наши азербайджанские братья продвигаются вперед на оккупированных землях, освобождая их. Мы продолжим оказывать любую поддержку Азербайджану в борьбе за освобождение оккупированных территорий, исходя из принципа “два государства — один народ”», — сказал Эрдоган, выступая в городе Кайсери.

Он выразил возмущение тем, что некоторые страны, в частности Франция, поддерживают «оккупацию азербайджанских земель».

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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