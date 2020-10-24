Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку

«Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку», — сообщается в пресс-релизе дипмиссии.
Отмечается, что теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и «других местах» в Баку.
Дипмиссия советует гражданам проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.
Служба госбезопасности Азербайджана 15 октября предупредила граждан страны о том, что армянские спецслужбы планируют теракты в Баку и других крупных городах Азербайджана.
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