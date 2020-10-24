Лукашенко назвал Помпео главного союзника Белоруссии

Глава государства отметил поддержку со стороны Москвы в последние месяцы и подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики. Обе страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы, заявил Лукашенко.
При этом президент сообщил, что Минск выступает за мирное разрешение всех конфликтов, как внутренних, так и внешних. Как сообщили в Минске, Помпео в беседе с Лукашенко отметил, что США остаются сторонником суверенитета и независимости Белоруссии и развития сотрудничества между двумя странами.
Госсекретарь обсудил с президентом судьбу одного из граждан США. Речь идет о Виталие Черышикове, которого в августе задержали во время протестов: в сентябре Помпео требовал его освобождения.
Кроме того, белорусский президент пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу успехов в проведении предвыборной кампании.
После прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии и начала протестов в республике Помпео назвал выборы недостаточно открытыми и честными. «Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом», — сказал Помпео и потребовал от Минска освободить всех задержанных демонстрантов.
В сентябре госсекретарь США заявлял, что Вашингтон вместе с европейскими странами может ввести санкции против Минска из-за ситуации с одним из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая сейчас находится под арестом.
Позже Помпео благодарил Литву за за «лидерство в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси и демократических прав ее народа». В Литве сейчас находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская со своей командой, а также некоторые другие лидеры оппозиции.