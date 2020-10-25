Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения», — заявили в Елисейском дворце.
В нем также добавили, что не получили от президента Турции соболезнований после убийства учителя в пригороде Парижа.
Убийство учителя под Парижем произошло 16 октября. Неизвестный подкараулил мужчину у колледжа, напал на него и обезглавил. По информации BFM и Le Parisien, мотивом для убийства стало то, что погибший во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Как сообщал BFM, нападение совершил 18-летний уроженец Москвы, чеченец по национальности. Молодой человек пытался сбежать, но его застрелила полиция.
После убийства учителя Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он заявил, что под «сепаратизмом» понимается в первую очередь политический исламизм, которому нужно давать отпор в школах, госучреждениях, культурных обществах и религиозных общинах, а также в мечетях. В частности, Макрон предложил обратить особое внимание на обучение детей и создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.
«Ислам — это религия, которая сейчас переживает кризис во всем мире», — заявил Макрон. По его словам, радикальный исламизм «открыто выражает намерение навязать свои порядки». «Эта идеология утверждает, что ее законы выше законов Республики», — сказал президент Франции.
Эрдоган слова Макрона раскритиковал. «Все, что можно посоветовать главе государства, который так обращается с миллионами членов различных религиозных общин, — это сначала проверить психическое здоровье», — сказал он. По словам президента Турции, «выступая против мусульман, Европа фактически готовит свой собственный конец».
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