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01:57 (мск), источник: РБК

Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне

Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне, сообщил телеканал BFM. Ранее Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою психику», передает агентство Anadolu. Таким образом он отреагировал на выступление президента Франции, предложившего защитить светские ценности страны от радикального исламизма.

Источник: AP 2020

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения», — заявили в Елисейском дворце.

В нем также добавили, что не получили от президента Турции соболезнований после убийства учителя в пригороде Парижа.

Убийство учителя под Парижем произошло 16 октября. Неизвестный подкараулил мужчину у колледжа, напал на него и обезглавил. По информации BFM и Le Parisien, мотивом для убийства стало то, что погибший во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Как сообщал BFM, нападение совершил 18-летний уроженец Москвы, чеченец по национальности. Молодой человек пытался сбежать, но его застрелила полиция.

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После убийства учителя Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он заявил, что под «сепаратизмом» понимается в первую очередь политический исламизм, которому нужно давать отпор в школах, госучреждениях, культурных обществах и религиозных общинах, а также в мечетях. В частности, Макрон предложил обратить особое внимание на обучение детей и создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

«Ислам — это религия, которая сейчас переживает кризис во всем мире», — заявил Макрон. По его словам, радикальный исламизм «открыто выражает намерение навязать свои порядки». «Эта идеология утверждает, что ее законы выше законов Республики», — сказал президент Франции.

Эрдоган слова Макрона раскритиковал. «Все, что можно посоветовать главе государства, который так обращается с миллионами членов различных религиозных общин, — это сначала проверить психическое здоровье», — сказал он. По словам президента Турции, «выступая против мусульман, Европа фактически готовит свой собственный конец».

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