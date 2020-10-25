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01:35 (мск), источник: ТАСС

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года

ТАСС, 25 октября. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года. Об этом в субботу на своем официальном сайте сообщила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Источник: Reuters

«Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали 50 стран. Он вступит в силу 22 января 2021 года», — говорится в заявлении. Последней страной, ратифицировавшей договор, в субботу стал Гондурас. За день до него договор ратифицировали Ямайка и Науру. Отмечается, что договор вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.

В сообщении на сайте подчеркивается, что до принятия ДЗЯО ядерное оружие было единственным видом оружия массового уничтожения, не запрещенным в рамках международного права, несмотря на «катастрофические гуманитарные последствия».

«Это новая глава в сфере ядерного разоружения. Благодаря десяткам лет активной работы было достигнуто то, что многие считали невозможным: ядерное оружие запрещено, — заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств — членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

ICAN представляет собой коалицию общественных организаций более чем из 100 стран. В 2017 году она была удостоена Нобелевской премии мира «за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия».

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